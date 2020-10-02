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Украинский генерал объяснил потерю Крыма грабежом со стороны Киева
Украинский генерал Геннадий Москаль объяснил в интервью YouTube-каналу Skrypin.ua выход Крыма из состава Украины тем, что Киев лишь обкрадывал полуостров. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T02:58
2020-10-02T09:50
россия
геннадий москаль
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Украинский генерал <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Moskal/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Москаль</a> объяснил в интервью YouTube-каналу <a href="https://www.youtube.com/channel/UC-UYoJdfHiMXzO_FHfQaABw" target="_blank">Skrypin.ua</a> выход Крыма из состава <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> тем, что Киев лишь обкрадывал полуостров."Я вспоминаю Крым. Я приехал туда с Закарпатья. Мне покойный (экс-министр МВД Украины Юрий. – прим. ред.) Кравченко дал возможность, у меня была служебная машина (Audi. – прим. ред.) A8. Тогда в Крыму не было ни одной такой машины. Крым жил настолько бедно", — заявил Москаль, который в период с 1997-го по 2000 годы занимал должность начальника Главного управления МВД Украины в Крыму.По его словам, на полуострове не было дорог, автозаправок, "приличных" ресторанов, баз отдыха.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200925/krym-1577760344.html
https://ria.ru/20200922/krym-1577608130.html
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россия
республика крым
севастополь
украина
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россия, геннадий москаль, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Украинский генерал объяснил потерю Крыма грабежом со стороны Киева

02:58 02.10.2020 (обновлено: 09:50 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинский генерал Геннадий Москаль объяснил в интервью YouTube-каналу Skrypin.ua выход Крыма из состава Украины тем, что Киев лишь обкрадывал полуостров.
"Я вспоминаю Крым. Я приехал туда с Закарпатья. Мне покойный (экс-министр МВД Украины Юрий. – прим. ред.) Кравченко дал возможность, у меня была служебная машина (Audi. – прим. ред.) A8. Тогда в Крыму не было ни одной такой машины. Крым жил настолько бедно", — заявил Москаль, который в период с 1997-го по 2000 годы занимал должность начальника Главного управления МВД Украины в Крыму.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:43
В СНБО Украины признали невозможность вернуть Крым силой
По его словам, на полуострове не было дорог, автозаправок, "приличных" ресторанов, баз отдыха.
"Просто Украина относилась (так. – прим. ред.) — украсть кусок земли, построить там хатынку. Вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым…", — сказал генерал, махнув рукой.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 16:02
На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма
 
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РоссияГеннадий МоскальВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
 
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