Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/krutoy-1578113182.html
Крутой прокомментировал сообщения о том, что у него нашли рак
Композитор Игорь Крутой в эфире телеканала "Россия 1" опроверг слухи о том, что он болен раком. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:26
2020-10-02T15:26
игорь крутой
иосиф кобзон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/101710/24/1017102486_0:105:2756:1655_1400x0_80_0_0_8bc1ef3e74efd4326ce2f26ff3e69d98.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Композитор <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krutojj/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Крутой</a> в эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank">"Россия 1"</a> опроверг слухи о том, что он болен раком.Он рассказал, что в "нулевые" у него обнаружили кисту на поджелудочной железе.Он также добавил, что после операции ему позвонил <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Kobzon/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Кобзон</a>. Оказалось, кто-то сообщил певцу, будто Крутой умер. Композитор сообщил Кобзону, что с ним все нормально.Ранее Игорь Крутой похудел на 20 килограммов. После этого в СМИ появились сообщения о том, что он якобы неизлечимо болен. Знакомые композитора опровергали слухи о том, что у него рак.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/krutoy-1578067712.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/101710/24/1017102486_7:0:2738:2048_1400x0_80_0_0_33f725a837054ee11aa5d80eff05f8da.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь крутой, иосиф кобзон

Крутой прокомментировал сообщения о том, что у него нашли рак

15:26 02.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой
Композитор Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Композитор Игорь Крутой в эфире телеканала "Россия 1" опроверг слухи о том, что он болен раком.
Он рассказал, что в "нулевые" у него обнаружили кисту на поджелудочной железе.
"Поджелудочная – орган щепетильный. Врачи мне весь живот исполосовали. Но слава Богу, прошло уже 20 лет с операции. Боженька мне дал пожить для того, чтобы родилась Саша, чтобы я написал новые песни", - сказал композитор.
Он также добавил, что после операции ему позвонил Иосиф Кобзон. Оказалось, кто-то сообщил певцу, будто Крутой умер. Композитор сообщил Кобзону, что с ним все нормально.
Ранее Игорь Крутой похудел на 20 килограммов. После этого в СМИ появились сообщения о том, что он якобы неизлечимо болен. Знакомые композитора опровергали слухи о том, что у него рак.
Вручение премии Человек года GQ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 18:02
"Сам себя не простит". Игорь Крутой пожалел осужденного Ефремова
 
Обсудить2
Игорь КрутойИосиф Кобзон
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния