https://ria.ru/20201002/krutoy-1578113182.html

Крутой прокомментировал сообщения о том, что у него нашли рак

Композитор Игорь Крутой в эфире телеканала "Россия 1" опроверг слухи о том, что он болен раком. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:26

2020-10-02T15:26

2020-10-02T15:26

игорь крутой

иосиф кобзон

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Композитор <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krutojj/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Крутой</a> в эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank">"Россия 1"</a> опроверг слухи о том, что он болен раком.Он рассказал, что в "нулевые" у него обнаружили кисту на поджелудочной железе.Он также добавил, что после операции ему позвонил <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Kobzon/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Кобзон</a>. Оказалось, кто-то сообщил певцу, будто Крутой умер. Композитор сообщил Кобзону, что с ним все нормально.Ранее Игорь Крутой похудел на 20 килограммов. После этого в СМИ появились сообщения о том, что он якобы неизлечимо болен. Знакомые композитора опровергали слухи о том, что у него рак.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/krutoy-1578067712.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь крутой, иосиф кобзон