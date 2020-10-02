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https://ria.ru/20201002/kriminal-1578089469.html
В Коми мужчина напал на полицейских и убил одного из них
Мужчина с ножом напал на двоих полицейских в Сыктывкаре и убил одного из них, после чего покончил с собой, сообщает пресс-служба управления СК по Коми. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:24
2020-10-02T14:51
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
сыктывкар
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости.</strong> Мужчина с ножом напал на двоих полицейских в <a href="http://ria.ru/location_Syktyvkar/" target="_blank" data-auto="true">Сыктывкаре</a> и убил одного из них, после чего покончил с собой, сообщает пресс-служба управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по Коми."В ночное время 2 октября текущего года по сообщению от местной жительницы в дежурную часть полиции о неадекватном поведении гражданского супруга выехал наряд полиции и бригада скорой медицинской помощи. Во время разбирательства в квартире дома по улице Коммунистической мужчина 1975 года рождения напал на двух сотрудников патрульно-постовой службы, нанес им множественные ножевые ранения, после чего свел счеты с жизнью", — сказано в сообщении.Один из сотрудников полиции скончался на месте происшествия, второй с ножевыми ранениями в области груди и живота госпитализирован.Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Как сообщает пресс-центр МВД России, прибыв в квартиру, полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. Они вывели двух маленьких детей, их мать и бабушку и вернулись в квартиру для выяснения причин семейного инцидента."В процессе беседы мужчина внезапно распылил газ из баллончика, выхватил нож и напал на полицейских. В результате старший сержант полиции Александр Пальшин скончался на месте, лейтенант полиции Олег Высочанский получил тяжелые ранения. После этого правонарушитель совершил суицид. В настоящее время Олег Высочанский госпитализирован, врачи борются за его жизнь", — говорится в релизе.Пальшин был женат, воспитывал двоих детей. Руководство и личный состав МВД России окажет семье погибшего всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20200323/1569020120.html
https://ria.ru/20200503/1570922074.html
выдайте им уже бронежелеты-обяжите выезжать на вызова согласно приказу-сколько теряют сотрудников из за игнорирования распоряжений руководства и здравого смысла!
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броник спасает и если под форму одеть от пики или ножа-ножниц.
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республика коми
сыктывкар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика коми, следственный комитет россии (ск рф), сыктывкар, происшествия

В Коми мужчина напал на полицейских и убил одного из них

10:24 02.10.2020 (обновлено: 14:51 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Мужчина с ножом напал на двоих полицейских в Сыктывкаре и убил одного из них, после чего покончил с собой, сообщает пресс-служба управления СК по Коми.
"В ночное время 2 октября текущего года по сообщению от местной жительницы в дежурную часть полиции о неадекватном поведении гражданского супруга выехал наряд полиции и бригада скорой медицинской помощи. Во время разбирательства в квартире дома по улице Коммунистической мужчина 1975 года рождения напал на двух сотрудников патрульно-постовой службы, нанес им множественные ножевые ранения, после чего свел счеты с жизнью", — сказано в сообщении.
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Один из сотрудников полиции скончался на месте происшествия, второй с ножевыми ранениями в области груди и живота госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Как сообщает пресс-центр МВД России, прибыв в квартиру, полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. Они вывели двух маленьких детей, их мать и бабушку и вернулись в квартиру для выяснения причин семейного инцидента.
"В процессе беседы мужчина внезапно распылил газ из баллончика, выхватил нож и напал на полицейских. В результате старший сержант полиции Александр Пальшин скончался на месте, лейтенант полиции Олег Высочанский получил тяжелые ранения. После этого правонарушитель совершил суицид. В настоящее время Олег Высочанский госпитализирован, врачи борются за его жизнь", — говорится в релизе.
Пальшин был женат, воспитывал двоих детей. Руководство и личный состав МВД России окажет семье погибшего всю необходимую помощь.
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Республика КомиСледственный комитет России (СК РФ)СыктывкарПроисшествия
 
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