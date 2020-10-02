https://ria.ru/20201002/krasnoyarsk-1578105177.html
В России появится новая особая экономическая зона
Минэкономразвития России предлагает создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Красноярском крае, соответствующий проект постановления правительства РФ... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:30
2020-10-02T13:30
2020-10-02T13:30
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
красноярский край
красноярск
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkonomicheskogo_razvitija_RF" target="_blank">Минэкономразвития России</a> предлагает создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен министерством, сообщила пресс-служба ведомства."В соответствии с проектом постановления на территории городского округа <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина", ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь"", - говорится в сообщении.Как следует из информации Минэкономразвития, уже получены подтверждения от шести потенциальных компаний-резидентов, которые намерены инвестировать более 6,6 миллиарда рублей в течение трех лет и создать не менее 1,7 тысячи рабочих мест."На территории ОЭЗ планируется производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также производство продукции для авиа- и машиностроения. Финансирование создания инфраструктуры ОЭЗ будет осуществляться за счет внебюджетных источников финансирования и средств краевого бюджета Красноярского края", - отметили в пресс-службе министерства.По словам заместителя министра экономического развития Сергея Галкина, cоздание ОЭЗ в Красноярском крае - ключевое мероприятие в рамках масштабного проекта "Енисейская Сибирь", объединяющего экономический потенциал Красноярского края, Хакасии и Тывы.На текущий момент в России уже функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 445 миллиарда рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 40 тысяч новых рабочих мест, напомнили в Минэкономразвития.
https://ria.ru/20200921/bioplastik-1577329181.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), красноярский край, красноярск, экономика
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минэкономразвития России
предлагает создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Красноярском крае
, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен министерством, сообщила пресс-служба ведомства.
"В соответствии с проектом постановления на территории городского округа Красноярска
планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина", ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь"", - говорится в сообщении.
Как следует из информации Минэкономразвития, уже получены подтверждения от шести потенциальных компаний-резидентов, которые намерены инвестировать более 6,6 миллиарда рублей в течение трех лет и создать не менее 1,7 тысячи рабочих мест.
"На территории ОЭЗ планируется производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также производство продукции для авиа- и машиностроения. Финансирование создания инфраструктуры ОЭЗ будет осуществляться за счет внебюджетных источников финансирования и средств краевого бюджета Красноярского края", - отметили в пресс-службе министерства.
По словам заместителя министра экономического развития Сергея Галкина, cоздание ОЭЗ в Красноярском крае - ключевое мероприятие в рамках масштабного проекта "Енисейская Сибирь", объединяющего экономический потенциал Красноярского края, Хакасии и Тывы.
На текущий момент в России уже функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 445 миллиарда рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 40 тысяч новых рабочих мест, напомнили в Минэкономразвития.