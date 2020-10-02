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https://ria.ru/20201002/kotova-1578083148.html
Экс-солистка "ВИА Гры" выложила пикантное фото
Российская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова поделилась с поклонниками пикантным фото в постели. РИА Новости, 02.10.2020
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шоубиз
шоу-бизнес
виа гра
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Российская певица и экс-солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" Татьяна Котова поделилась с поклонниками пикантным фото в постели.Артистка попозировала полностью обнаженной в кровати, прикрыв интимные части тела одеялом. Соответствующий снимок Котова опубликовала на личной странице в <a href="https://www.instagram.com/kottova/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>."Недавно от врача услышала такую фразу, что именно женский организм требует того самого восьмичасового сна, тогда как мужчина может спать и по четыре-шесть часов для здоровья из-за отсутствия такого гормонального фона. Что думаете об этом?" – прокомментировала снимок Котова.Поклонники пришли в восторг от новой пикантной публикации звезды, засыпав ее комплиментами.
РИА Новости
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60
шоу-бизнес, виа гра

Экс-солистка "ВИА Гры" выложила пикантное фото

05:13 02.10.2020 (обновлено: 17:16 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТатьяна Котова
Татьяна Котова - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова поделилась с поклонниками пикантным фото в постели.
Артистка попозировала полностью обнаженной в кровати, прикрыв интимные части тела одеялом. Соответствующий снимок Котова опубликовала на личной странице в Instagram.
"Недавно от врача услышала такую фразу, что именно женский организм требует того самого восьмичасового сна, тогда как мужчина может спать и по четыре-шесть часов для здоровья из-за отсутствия такого гормонального фона. Что думаете об этом?" – прокомментировала снимок Котова.
Поклонники пришли в восторг от новой пикантной публикации звезды, засыпав ее комплиментами.
 
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