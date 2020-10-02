https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578135689.html

Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек

За последние сутки в столице скончались 32 пациента с коронавирусом, что стало максимумом с середины июля, передает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T23:07

2020-10-02T23:07

2020-10-02T23:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577780930_71:0:2519:1377_1400x0_80_0_0_304e8946310a91fb46db0602a9724d40.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> За последние сутки в столице скончались 32 пациента с коронавирусом, что стало максимумом с середины июля, передает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a>."У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.Последний раз более 30 летальных случаев COVID-19 за сутки было зафиксировано 13 июля — тогда скончались 37 человек.Накануне в столице умерло 28 пациентов. В общей сложности в Москве с начала эпидемии не удалось спасти 5314 человек.Ситуация с коронавирусом в столице в последние недели усложняется. По словам мэра города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а доля людей старше 65 лет возросла менее чем с 15% летом до 20-25%. Кроме того, значительно увеличилось число госпитализаций. При этом в оперштабе отметили, что динамика заболеваемости в Москве соответствует ситуации во всем мире.За последние сутки в России коронавирус выявили у 9412 человек, из них 2704 — в столице. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/lockdown-1578118743.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество