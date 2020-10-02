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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578135689.html
Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
За последние сутки в столице скончались 32 пациента с коронавирусом, что стало максимумом с середины июля, передает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T23:07
2020-10-02T23:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> За последние сутки в столице скончались 32 пациента с коронавирусом, что стало максимумом с середины июля, передает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a>."У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.Последний раз более 30 летальных случаев COVID-19 за сутки было зафиксировано 13 июля — тогда скончались 37 человек.Накануне в столице умерло 28 пациентов. В общей сложности в Москве с начала эпидемии не удалось спасти 5314 человек.Ситуация с коронавирусом в столице в последние недели усложняется. По словам мэра города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а доля людей старше 65 лет возросла менее чем с 15% летом до 20-25%. Кроме того, значительно увеличилось число госпитализаций. При этом в оперштабе отметили, что динамика заболеваемости в Москве соответствует ситуации во всем мире.За последние сутки в России коронавирус выявили у 9412 человек, из них 2704 — в столице. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек

23:07 02.10.2020 (обновлено: 23:59 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. За последние сутки в столице скончались 32 пациента с коронавирусом, что стало максимумом с середины июля, передает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Москве.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
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Последний раз более 30 летальных случаев COVID-19 за сутки было зафиксировано 13 июля — тогда скончались 37 человек.
Накануне в столице умерло 28 пациентов. В общей сложности в Москве с начала эпидемии не удалось спасти 5314 человек.
Ситуация с коронавирусом в столице в последние недели усложняется. По словам мэра города Сергея Собянина, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а доля людей старше 65 лет возросла менее чем с 15% летом до 20-25%. Кроме того, значительно увеличилось число госпитализаций. При этом в оперштабе отметили, что динамика заболеваемости в Москве соответствует ситуации во всем мире.
За последние сутки в России коронавирус выявили у 9412 человек, из них 2704 — в столице.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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