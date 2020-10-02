https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578119963.html

В России около 1,6 тысячи детей находится в стационарах с коронавирусом

Около 1600 детей в России с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в стационарах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:54

2020-10-02T16:54

2020-10-02T17:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

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<strong>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Около 1600 детей в России с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в стационарах, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."В общей сложности по стране 1600 детей находятся в стационарных условиях, пока ситуация стабильная",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он уточнил, что дети чаще болеют в легкой форме и бессимптомно, но соблюдение правил профилактики для детей важно.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество