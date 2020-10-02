Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578119011.html
Кинолог рассказал, может ли собака определить больного COVID-19
Собаку можно натаскать на определение людей, которые могут быть заражены Covid-19, в течение месяца-двух, но фиксировать она будет характерное потоотделение и... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:43
2020-10-02T16:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
финляндия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166922_0:68:1500:912_1400x0_80_0_0_5cf8e6f1d345caf889a2ae06c86b1278.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Собаку можно натаскать на определение людей, которые могут быть заражены <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Covid-19</a>, в течение месяца-двух, но фиксировать она будет характерное потоотделение и выделение адреналина при недомогании, а не сам вирус, сообщил РИА Новости глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев."В <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> они уже работают и очень активно. Они наталкиваются не на сам коронавирус, а на выделение биологических жидкостей: пота и так далее, адреналина у человека. При температуре организм вынужден потеть, чтобы охладиться. Собак натаскивают на адреналин и усиленное потоотделение таких людей...Не факт, что это будет 100% попадание, надо будет проверить. Натаскать собаку на любой запах можно за месяц-два. Это вкусо-поощрительтный метод. Когда собака находит определенную тряпочку, она поощряется", - сказал Дементьев.Он уточнил, что сам вирус собака не может учуять, потому что непонятно, как собрать ей вирус и дать понюхать. Кроме того, так может заболеть и кинолог.Дементьев добавил, что высококлассная талантливая собака может определять заболевшего человека ещё до появления температуры, но на такое умение могут уйти годы.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578103459.html
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166922_121:0:1500:1034_1400x0_80_0_0_5934c4ecfe5803987f9e0ab95380a334.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, финляндия, общество

Кинолог рассказал, может ли собака определить больного COVID-19

16:43 02.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Собаку можно натаскать на определение людей, которые могут быть заражены Covid-19, в течение месяца-двух, но фиксировать она будет характерное потоотделение и выделение адреналина при недомогании, а не сам вирус, сообщил РИА Новости глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
Финляндии они уже работают и очень активно. Они наталкиваются не на сам коронавирус, а на выделение биологических жидкостей: пота и так далее, адреналина у человека. При температуре организм вынужден потеть, чтобы охладиться. Собак натаскивают на адреналин и усиленное потоотделение таких людей...Не факт, что это будет 100% попадание, надо будет проверить. Натаскать собаку на любой запах можно за месяц-два. Это вкусо-поощрительтный метод. Когда собака находит определенную тряпочку, она поощряется", - сказал Дементьев.
Он уточнил, что сам вирус собака не может учуять, потому что непонятно, как собрать ей вирус и дать понюхать. Кроме того, так может заболеть и кинолог.
Дементьев добавил, что высококлассная талантливая собака может определять заболевшего человека ещё до появления температуры, но на такое умение могут уйти годы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Шалайки: собаки, которых обучают распознавать больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 13:09Распространение нового коронавируса
Голикова рассказала о собаках, способных выявить больных COVID-19
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФинляндияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния