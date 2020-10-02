https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578119011.html

Кинолог рассказал, может ли собака определить больного COVID-19

Собаку можно натаскать на определение людей, которые могут быть заражены Covid-19, в течение месяца-двух, но фиксировать она будет характерное потоотделение и... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:43

2020-10-02T16:43

2020-10-02T16:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

финляндия

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Собаку можно натаскать на определение людей, которые могут быть заражены <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Covid-19</a>, в течение месяца-двух, но фиксировать она будет характерное потоотделение и выделение адреналина при недомогании, а не сам вирус, сообщил РИА Новости глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев."В <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> они уже работают и очень активно. Они наталкиваются не на сам коронавирус, а на выделение биологических жидкостей: пота и так далее, адреналина у человека. При температуре организм вынужден потеть, чтобы охладиться. Собак натаскивают на адреналин и усиленное потоотделение таких людей...Не факт, что это будет 100% попадание, надо будет проверить. Натаскать собаку на любой запах можно за месяц-два. Это вкусо-поощрительтный метод. Когда собака находит определенную тряпочку, она поощряется", - сказал Дементьев.Он уточнил, что сам вирус собака не может учуять, потому что непонятно, как собрать ей вирус и дать понюхать. Кроме того, так может заболеть и кинолог.Дементьев добавил, что высококлассная талантливая собака может определять заболевшего человека ещё до появления температуры, но на такое умение могут уйти годы.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578103459.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, финляндия, общество