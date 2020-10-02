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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578118189.html
Минздрав напомнил россиянам о важности поведения в борьбе с COVID-19
На сегодняшний день в борьбе с коронавирусом принципиально важно поведение населения, обезопасить себя можно "небольшими мерами", заявил министр здравоохранения РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:29
2020-10-02T20:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости.</strong> На сегодняшний день в борьбе с коронавирусом принципиально важно поведение населения, обезопасить себя можно "небольшими мерами", заявил министр здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>."На сегодняшний день принципиально важно поведение населения, чтобы обезопасить себя от заболевания, в том числе сохранить наш привычный образ жизни, для этого нужно обезопасить себя определенными небольшими мерами", - сказал Мурашко журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав напомнил россиянам о важности поведения в борьбе с COVID-19

16:29 02.10.2020 (обновлено: 20:45 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры в вестибюле станции метро "Пражская" в Москве, где проводится проверка масочного режима
Пассажиры в вестибюле станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. На сегодняшний день в борьбе с коронавирусом принципиально важно поведение населения, обезопасить себя можно "небольшими мерами", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день принципиально важно поведение населения, чтобы обезопасить себя от заболевания, в том числе сохранить наш привычный образ жизни, для этого нужно обезопасить себя определенными небольшими мерами", - сказал Мурашко журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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