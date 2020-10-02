https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578118189.html

Минздрав напомнил россиянам о важности поведения в борьбе с COVID-19

На сегодняшний день в борьбе с коронавирусом принципиально важно поведение населения, обезопасить себя можно "небольшими мерами", заявил министр здравоохранения РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:29

2020-10-02T16:29

2020-10-02T20:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости.</strong> На сегодняшний день в борьбе с коронавирусом принципиально важно поведение населения, обезопасить себя можно "небольшими мерами", заявил министр здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>."На сегодняшний день принципиально важно поведение населения, чтобы обезопасить себя от заболевания, в том числе сохранить наш привычный образ жизни, для этого нужно обезопасить себя определенными небольшими мерами", - сказал Мурашко журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/kritichno-1578079643.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество