https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578107525.html

Центр Гамалеи разработал прибор, улавливающий коронавирус в воздухе

Центр Гамалеи разработал прибор, способный распознавать в воздухе до 86 патогенов, в том числе коронавирус SARS-CoV-2, сообщил заведующий лабораторией... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:07

2020-10-02T14:07

2020-10-02T16:09

риа наука

россия

нии им. гамалеи

наука

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576275822_0:4:3034:1711_1400x0_80_0_0_42b92da414de97e2539dac0c7e27216e.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei/" target="_blank">Центр Гамалеи</a> разработал прибор, способный распознавать в воздухе до 86 патогенов, в том числе <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус SARS-CoV-2,</a> сообщил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук."Это устройство, которое позволяет определить в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов совершенно разной природы — вирусов, бактерий токсинов", — рассказал он.Прибор, который создавали с 2015 года, может работать автоматически, без прямого участия человека, в постоянном режиме 24/7.Как заявил Ткачук, комплекс детекции патогенных биологических агентов состоит из нескольких независимых модулей, которые могут провести точный специфический анализ. Его результаты сопоставимы с исследованиями в биологической лаборатории — однако непосредственно на месте, без участия человека.Комплекс имеет триггерное устройство и в режиме реального времени отслеживает превышение опасной концентрации вещества в воздухе. Сигнал может поступить в течение нескольких секунд. После этого запускается углубленный анализ пробы, который определяет конкретный вид патогена.Прибор начнут размещать в метро и аэропортах уже в октябре, для установки одобрено около сотни точек. Сейчас завершаются опытно-конструкторские работы, а в конце года планируется выпустить часть устройств, уточнил Ткачук.Как пояснил разработчик, прибор охватывает площадь не менее ста квадратных метров и может быть подключен напрямую к системам вентиляции. Это позволяет комплексу анализировать состав воздуха в больших зданиях или помещениях — например, там, где происходит досмотр пассажиров в аэропорту.В линейке несколько таких приборов: большой, стационарный (заменяет собой 50-60 квадратных метров лаборатории и пять научных сотрудников) и компактный — он помещается в обычный чемодан.По словам Ткачука, производственные мощности позволяют обеспечить установкой всех клиентов. Ученый заметил, что устройством заинтересовались и зарубежные коллеги. Вопрос поставок прорабатывается, однако из-за коронавирусных ограничений с этим могут возникнуть сложности — "как раньше, не получается быстро вылететь бригаде техников, например, для установки".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578092486.html

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нии им. гамалеи, наука, общество