https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578106503.html
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 43,7 тысячи
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за сутки выросло на 43,7 тысячи, скончались еще более 850 человек, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:52
2020-10-02T13:52
2020-10-02T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за сутки выросло на 43,7 тысячи, скончались еще более 850 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Как сообщает университет, количество случаев COVID-19 за минувшие 24 часа выросло на 43 752, скончались еще 857 пациентов с подтвержденным заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 42 812 и 946 соответственно.По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7,2 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 207,8 тысячи летальных исходов. Выздоровели свыше 2,8 миллиона человек.Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 34 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели свыше 23,8 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США
за сутки выросло на 43,7 тысячи, скончались еще более 850 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Как сообщает университет, количество случаев COVID-19 за минувшие 24 часа выросло на 43 752, скончались еще 857 пациентов с подтвержденным заболеванием.
Днем ранее эти показатели составляли 42 812 и 946 соответственно.
По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7,2 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 207,8 тысячи летальных исходов. Выздоровели свыше 2,8 миллиона человек.
Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 34 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели свыше 23,8 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.