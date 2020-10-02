https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578103162.html

Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию с распространением коронавируса COVID-19, а также дальнейшие... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:06

2020-10-02T13:06

2020-10-02T13:41

распространение нового коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

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александр лукашенко

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белоруссия

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<strong>МИНСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудили по телефону ситуацию с распространением коронавируса COVID-19, а также дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения между двумя странами, сообщил в пятницу <a href="https://sputnik.by/politics/20201002/1045810392/Lukashenko-i-Putin-pogovorili-po-telefonu.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.По данным пресс-службы, президенты Белоруссии и РФ созвонились в пятницу."Значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с распространением COVID-19, высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией. Президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения - авиационного, железнодорожного и автомобильного - между двумя странами", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе, также большое внимание Лукашенко и Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений "Славянское братство-2020".Кроме того, главы государств подробно обсудили итоги VII Форума регионов двух стран, подчеркнули важнейшую роль в двусторонних отношениях прямых контактов на уровне руководителей регионов и предприятий, отметили в пресс-службе главы государства. По ее данным, было высказано убеждение, что позитивные результаты этой совместной работы должны в первую очередь почувствовать на себе граждане двух стран.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией.В сентябре, после длительного перерыва, стороны договорились о возобновлении регулярных полетов. Пока белорусская компания "Белавиа" выполняет рейсы один раз в неделю по маршруту Минск-Москва-Минск, российский "Аэрофлот" - также раз в неделю по маршруту Москва-Минск-Москва.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578097025.html

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире