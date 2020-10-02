https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578097062.html

Голикова заявила о готовности к росту числа больных COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с ростом числа заболевших коронавирусом принципиально отличается от марта-апреля – врачи и коечный фонд... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:55

2020-10-02T11:55

2020-10-02T11:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> заявила, что ситуация с ростом числа заболевших коронавирусом принципиально отличается от марта-апреля – врачи и коечный фонд готовы, достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты."Сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была у нас с вами в начале пандемии в марте-апреле этого года. Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус, сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело", - сказала вице-премьер журналистам.Голикова уточнила, что сейчас готовы и медицинские работники, и коечный фонд, достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова