https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096836.html
Голикова назвала условие возвращения к всеобщей самоизоляции в России
Возвращения к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса никто не хочет, но для этого нужно строго соблюдать все меры, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:52
2020-10-02T11:52
2020-10-02T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Возвращения к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса никто не хочет, но для этого нужно строго соблюдать все меры, заявила вице-премьер <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяна Голикова</a>.По ее словам, строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/kritichno-1578079643.html
chalix
Сначала развалила всю медицину, а теперь куражится.
246
serj1679
Теперь это называется, оптимизация)
143
108
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество