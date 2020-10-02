https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096836.html

Голикова назвала условие возвращения к всеобщей самоизоляции в России

Возвращения к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса никто не хочет, но для этого нужно строго соблюдать все меры, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:52

2020-10-02T11:52

2020-10-02T14:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Возвращения к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса никто не хочет, но для этого нужно строго соблюдать все меры, заявила вице-премьер <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяна Голикова</a>.По ее словам, строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201001/kritichno-1578079643.html

chalix Сначала развалила всю медицину, а теперь куражится. 246

serj1679 Теперь это называется, оптимизация) 143

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество