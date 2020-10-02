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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096836.html
Голикова назвала условие возвращения к всеобщей самоизоляции в России
Возвращения к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса никто не хочет, но для этого нужно строго соблюдать все меры, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:52
2020-10-02T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Возвращения к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса никто не хочет, но для этого нужно строго соблюдать все меры, заявила вице-премьер <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяна Голикова</a>.По ее словам, строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/kritichno-1578079643.html
Сначала развалила всю медицину, а теперь куражится.
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Теперь это называется, оптимизация)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова назвала условие возвращения к всеобщей самоизоляции в России

11:52 02.10.2020 (обновлено: 14:08 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПроверка масочного режима в московском метро
Проверка масочного режима в московском метро - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Возвращения к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса никто не хочет, но для этого нужно строго соблюдать все меры, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены", - сказала Голикова журналистам.

По ее словам, строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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