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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096794.html
Голикова назвала рост числа случаев коронавируса в России серьезным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что наблюдаемый серьёзный рост числа заболевших коронавирусом был ожидаемым. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:51
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> сообщила о том, что наблюдаемый серьёзный рост числа заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> был ожидаемым."Вы видите, что мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных заболевших коронавирусной инфекцией. Рост серьезный, мы его ожидали. Я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас", - сказала она журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова назвала рост числа случаев коронавируса в России серьезным

11:51 02.10.2020 (обновлено: 12:36 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что наблюдаемый серьёзный рост числа заболевших коронавирусом был ожидаемым.
"Вы видите, что мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных заболевших коронавирусной инфекцией. Рост серьезный, мы его ожидали. Я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас", - сказала она журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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