https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096794.html

Голикова назвала рост числа случаев коронавируса в России серьезным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что наблюдаемый серьёзный рост числа заболевших коронавирусом был ожидаемым. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:51

2020-10-02T11:51

2020-10-02T12:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> сообщила о том, что наблюдаемый серьёзный рост числа заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> был ожидаемым."Вы видите, что мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных заболевших коронавирусной инфекцией. Рост серьезный, мы его ожидали. Я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас", - сказала она журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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