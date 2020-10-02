https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096481.html

Голикова объяснила рост числа заболевших COVID-19

Рост количества заболевших коронавирусом связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:49

2020-10-02T11:49

2020-10-02T12:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Рост количества заболевших коронавирусом связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. <...> Это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов и, с другой стороны, как мы и всегда говорили, — это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний", — пояснила она.Шестьдесят процентов прироста приходится на <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, однако нынешняя ситуация принципиально отличается от марта-апреля, отметила Голикова.Вице-премьер напомнила, что на пострегистрационных исследованиях находится первая российская вакцина, "на подходе, прямо в октябре, вторая", а еще одна проходит стадию клинических тестов.Во многом нынешняя ситуация связана с тем, что 80-85% заболевших не проявляли заботу об окружающих, заявила Голикова."У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию", — заключила она.За последние сутки в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом, из них 2704 — в Москве. В столице начали вводить ограничительные меры: организациям предписано перевести 30% сотрудников на удаленку, школьникам продлили осенние каникулы, пожилых и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Dmitry Ivanov А вот если бы Москвичи не поехали отдыхать, то нечего бы такого не было, но-бы мешает. ))) 42

Игорь Земский Это было ожидаемо. К тому же, ещё и дети в школу пошли, они могут быть переносчиками вируса, так как более тесно общаются со сверстниками и меньше соблюдают правила гигиены 27

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество