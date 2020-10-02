Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096481.html
Голикова объяснила рост числа заболевших COVID-19
Рост количества заболевших коронавирусом связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:49
2020-10-02T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_cf33314f800ef72f4376fd5febbc45d2.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Рост количества заболевших коронавирусом связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. &lt;...&gt; Это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов и, с другой стороны, как мы и всегда говорили, — это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний", — пояснила она.Шестьдесят процентов прироста приходится на <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, однако нынешняя ситуация принципиально отличается от марта-апреля, отметила Голикова.Вице-премьер напомнила, что на пострегистрационных исследованиях находится первая российская вакцина, "на подходе, прямо в октябре, вторая", а еще одна проходит стадию клинических тестов.Во многом нынешняя ситуация связана с тем, что 80-85% заболевших не проявляли заботу об окружающих, заявила Голикова."У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию", — заключила она.За последние сутки в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом, из них 2704 — в Москве. В столице начали вводить ограничительные меры: организациям предписано перевести 30% сотрудников на удаленку, школьникам продлили осенние каникулы, пожилых и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
А вот если бы Москвичи не поехали отдыхать, то нечего бы такого не было, но-бы мешает. )))
42
Это было ожидаемо. К тому же, ещё и дети в школу пошли, они могут быть переносчиками вируса, так как более тесно общаются со сверстниками и меньше соблюдают правила гигиены
27
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_314:0:3045:2048_1400x0_80_0_0_5a95ad4ab7d98fa5d5adc3d485639bbc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество

Голикова объяснила рост числа заболевших COVID-19

11:49 02.10.2020 (обновлено: 12:54 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Рост количества заболевших коронавирусом связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. <...> Это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов и, с другой стороны, как мы и всегда говорили, — это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний", — пояснила она.
Шестьдесят процентов прироста приходится на Москву, однако нынешняя ситуация принципиально отличается от марта-апреля, отметила Голикова.
"Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус. Сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело", — подчеркнула она.
Вице-премьер напомнила, что на пострегистрационных исследованиях находится первая российская вакцина, "на подходе, прямо в октябре, вторая", а еще одна проходит стадию клинических тестов.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Во многом нынешняя ситуация связана с тем, что 80-85% заболевших не проявляли заботу об окружающих, заявила Голикова.
"У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию", — заключила она.
За последние сутки в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом, из них 2704 — в Москве. В столице начали вводить ограничительные меры: организациям предписано перевести 30% сотрудников на удаленку, школьникам продлили осенние каникулы, пожилых и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить11
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
Лента новостейМолния