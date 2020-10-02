https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096481.html
Голикова объяснила рост числа заболевших COVID-19
Рост количества заболевших коронавирусом связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:49
2020-10-02T11:49
2020-10-02T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_cf33314f800ef72f4376fd5febbc45d2.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Рост количества заболевших коронавирусом связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. <...> Это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов и, с другой стороны, как мы и всегда говорили, — это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний", — пояснила она.Шестьдесят процентов прироста приходится на <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, однако нынешняя ситуация принципиально отличается от марта-апреля, отметила Голикова.Вице-премьер напомнила, что на пострегистрационных исследованиях находится первая российская вакцина, "на подходе, прямо в октябре, вторая", а еще одна проходит стадию клинических тестов.Во многом нынешняя ситуация связана с тем, что 80-85% заболевших не проявляли заботу об окружающих, заявила Голикова."У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию", — заключила она.За последние сутки в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом, из них 2704 — в Москве. В столице начали вводить ограничительные меры: организациям предписано перевести 30% сотрудников на удаленку, школьникам продлили осенние каникулы, пожилых и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Dmitry Ivanov
А вот если бы Москвичи не поехали отдыхать, то нечего бы такого не было, но-бы мешает. )))
42
Игорь Земский
Это было ожидаемо. К тому же, ещё и дети в школу пошли, они могут быть переносчиками вируса, так как более тесно общаются со сверстниками и меньше соблюдают правила гигиены
27
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_314:0:3045:2048_1400x0_80_0_0_5a95ad4ab7d98fa5d5adc3d485639bbc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Рост количества заболевших коронавирусом связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
.
"Мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. <...> Это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов и, с другой стороны, как мы и всегда говорили, — это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний", — пояснила она.
Шестьдесят процентов прироста приходится на Москву
, однако нынешняя ситуация принципиально отличается от марта-апреля, отметила Голикова.
"Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус. Сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело", — подчеркнула она.
Вице-премьер напомнила, что на пострегистрационных исследованиях находится первая российская вакцина, "на подходе, прямо в октябре, вторая", а еще одна проходит стадию клинических тестов.
Во многом нынешняя ситуация связана с тем, что 80-85% заболевших не проявляли заботу об окружающих, заявила Голикова.
"У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию", — заключила она.
За последние сутки в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом, из них 2704 — в Москве. В столице начали вводить ограничительные меры: организациям предписано перевести 30% сотрудников на удаленку, школьникам продлили осенние каникулы, пожилых и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.