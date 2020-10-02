https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578095469.html

Голикова рассказала о заболеваемости COVID-19 в крупных городах

Первыми подвергаются росту числа заболевших коронавирусом крупные города, 60% прироста приходится на Москву, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:38

2020-10-02T11:38

2020-10-02T12:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Первыми подвергаются росту числа заболевших коронавирусом крупные города, 60% прироста приходится на Москву, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Должна сказать, что первыми, кто подвергается росту, - это крупные города, города, где большая плотность населения. Первой стала Москва: порядка 60% этого прироста приходится сейчас на город Москву", - сказала она журналистам."И тем не менее, я хочу сказать, что сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была у нас свами в начале пандемии, в марте-апреле этого года. Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус. Сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело",- подчеркнула Голикова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578091814.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, москва, общество