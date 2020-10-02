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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578092486.html
Названы главные распространители коронавируса
Ученые выяснили, что наибольшую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:02
2020-10-02T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
принстонский университет
индия
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Ученые выяснили, что наибольшую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://science.sciencemag.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science</a>.Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Prinstonskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Принстонского университета</a>, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета проанализировали около 85 тысяч подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 среди 575 тысяч жителей на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, чтобы отследить вероятные пути передачи инфекции. Оказалось, что 71 процент зараженных не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на восемь процентов инфицированных приходилось 60 процентов новых случаев заражения.Также ученые определили, что пациенты в группе зараженных через отслеживаемые контакты были в среднем моложе других заболевших, а также среди них чаще встречались женщины.В целом по результатам исследования специалисты пришли к выводу, что на детей и молодежь приходилось около трети случаев заболевания, и назвали данную группу ключевой при распространении коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Брехня. Главные переносчики, это чиновники и звёзды эстрады, которые из Италии и Турции эту гадость притащили. Только они могли возвращаться через ограничения и закрытые границы. Песков, Мишустин, Лещенко и т.д... Все болели. А вот у нас (в конструкторском бюро) - НОЛЬ заразных. Хотя у всех есть дети.
30
Ну да...если посчитать, то дети и молодежь составляют 1\3 заболевшего населения, вторую треть - люди среднего возраста и третью треть - старшее поколение....все сходится..
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индия
РИА Новости
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Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, принстонский университет, индия

Названы главные распространители коронавируса

11:02 02.10.2020 (обновлено: 12:52 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что наибольшую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.
Специалисты Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета проанализировали около 85 тысяч подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 среди 575 тысяч жителей на юго-востоке Индии, чтобы отследить вероятные пути передачи инфекции. Оказалось, что 71 процент зараженных не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на восемь процентов инфицированных приходилось 60 процентов новых случаев заражения.
Также ученые определили, что пациенты в группе зараженных через отслеживаемые контакты были в среднем моложе других заболевших, а также среди них чаще встречались женщины.
В целом по результатам исследования специалисты пришли к выводу, что на детей и молодежь приходилось около трети случаев заболевания, и назвали данную группу ключевой при распространении коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПринстонский университетИндия
 
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