https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578092486.html

Названы главные распространители коронавируса

Ученые выяснили, что наибольшую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:02

2020-10-02T11:02

2020-10-02T12:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

принстонский университет

индия

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Ученые выяснили, что наибольшую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://science.sciencemag.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science</a>.Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Prinstonskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Принстонского университета</a>, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета проанализировали около 85 тысяч подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 среди 575 тысяч жителей на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, чтобы отследить вероятные пути передачи инфекции. Оказалось, что 71 процент зараженных не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на восемь процентов инфицированных приходилось 60 процентов новых случаев заражения.Также ученые определили, что пациенты в группе зараженных через отслеживаемые контакты были в среднем моложе других заболевших, а также среди них чаще встречались женщины.В целом по результатам исследования специалисты пришли к выводу, что на детей и молодежь приходилось около трети случаев заболевания, и назвали данную группу ключевой при распространении коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Иван Брынов Брехня. Главные переносчики, это чиновники и звёзды эстрады, которые из Италии и Турции эту гадость притащили. Только они могли возвращаться через ограничения и закрытые границы. Песков, Мишустин, Лещенко и т.д... Все болели. А вот у нас (в конструкторском бюро) - НОЛЬ заразных. Хотя у всех есть дети. 30

barbusint Ну да...если посчитать, то дети и молодежь составляют 1\3 заболевшего населения, вторую треть - люди среднего возраста и третью треть - старшее поколение....все сходится.. 14

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индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, принстонский университет, индия