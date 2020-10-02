https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578091751.html
В России из больниц выписали 6054 переболевших COVID-19
Более шести тысяч человек выписаны после COVID-19 в РФ за сутки, за все время 970 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:54
2020-10-02T10:54
2020-10-02T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Более шести тысяч человек выписаны после COVID-19 в РФ за сутки, за все время 970 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 054 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 970 296", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество