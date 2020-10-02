https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578091577.html

В России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев COVID-19, у 27,1% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T10:52

2020-10-02T10:52

2020-10-02T11:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577782466_0:151:3372:2048_1400x0_80_0_0_597231be48f35da3f19409fea3a55082.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 27,1% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Таким образом, число новых заболевших впервые с середины июня превысило девять тысяч. Выздоровели 6054 человека, 186 скончались. На первом месте по количеству выявленных больных — Москва (2704), за ней идут Санкт-Петербург (302), Подмосковье (244), Ростовская (209), Нижегородская (191), Воронежская (173), Кемеровская (167) и Свердловская область (164), Ханты-Мансийский АО (153), Ставрополье (149) Архангельская область (147). В то же время меньше всего новых пациентов — в Еврейской АО (14), Чечне (семь), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по двое).Накануне сообщалось о 8945 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 0,8 процента). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 194 643 человека, из них более 21 тысячи погибли, 970 тысяч вылечились.Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, заявил вчера <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Сергей Собянин</a>. По словам мэра столицы, заболеваемость в городе растет: кроме того, стало больше людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме.Продолжительность осенних каникул в школе увеличили до двух недель — с 5 по 18 октября. Пожилым и имеющим хронические заболевания рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов. Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 33 миллиона, как минимум миллион из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано 7,2 миллиона инфицированных), Индия (6,39 миллиона) и Бразилия (4,8 миллиона).Россия расположилась на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Чили, Великобританию и Иран.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201001/shkoly-1578078130.html

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578078037.html

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html

Антивирус Ну и дальше то что? 18

Максим Буланов Уже всем пофиг что пишут 11

27

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество