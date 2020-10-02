https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578091577.html
В России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев COVID-19, у 27,1% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:52
2020-10-02T10:52
2020-10-02T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577782466_0:151:3372:2048_1400x0_80_0_0_597231be48f35da3f19409fea3a55082.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 27,1% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Таким образом, число новых заболевших впервые с середины июня превысило девять тысяч. Выздоровели 6054 человека, 186 скончались. На первом месте по количеству выявленных больных — Москва (2704), за ней идут Санкт-Петербург (302), Подмосковье (244), Ростовская (209), Нижегородская (191), Воронежская (173), Кемеровская (167) и Свердловская область (164), Ханты-Мансийский АО (153), Ставрополье (149) Архангельская область (147). В то же время меньше всего новых пациентов — в Еврейской АО (14), Чечне (семь), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по двое).Накануне сообщалось о 8945 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 0,8 процента). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 194 643 человека, из них более 21 тысячи погибли, 970 тысяч вылечились.Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, заявил вчера <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Сергей Собянин</a>. По словам мэра столицы, заболеваемость в городе растет: кроме того, стало больше людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме.Продолжительность осенних каникул в школе увеличили до двух недель — с 5 по 18 октября. Пожилым и имеющим хронические заболевания рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов. Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 33 миллиона, как минимум миллион из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано 7,2 миллиона инфицированных), Индия (6,39 миллиона) и Бразилия (4,8 миллиона).Россия расположилась на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Чили, Великобританию и Иран.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/shkoly-1578078130.html
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578078037.html
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html
Антивирус
Ну и дальше то что?
18
Максим Буланов
Уже всем пофиг что пишут
11
27
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577782466_457:0:3188:2048_1400x0_80_0_0_ab5ddc38571fb85706f03e1227eff982.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
За минувшие сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев COVID-19
, у 27,1% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Таким образом, число новых заболевших впервые с середины июня превысило девять тысяч. Выздоровели 6054 человека, 186 скончались.
На первом месте по количеству выявленных больных — Москва (2704), за ней идут Санкт-Петербург (302), Подмосковье (244), Ростовская (209), Нижегородская (191), Воронежская (173), Кемеровская (167) и Свердловская область (164), Ханты-Мансийский АО (153), Ставрополье (149) Архангельская область (147). В то же время меньше всего новых пациентов — в Еврейской АО (14), Чечне (семь), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по двое).
Накануне сообщалось о 8945 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 0,8 процента). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 194 643 человека, из них более 21 тысячи погибли, 970 тысяч вылечились.
Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, заявил вчера Сергей Собянин
. По словам мэра столицы, заболеваемость в городе растет: кроме того, стало больше людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме.
Продолжительность осенних каникул в школе увеличили до двух недель — с 5 по 18 октября. Пожилым и имеющим хронические заболевания рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ
, число заболевших COVID-19 превысило 33 миллиона, как минимум миллион из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки
(там зафиксировано 7,2 миллиона инфицированных), Индия (6,39 миллиона) и Бразилия (4,8 миллиона).
Россия расположилась на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Чили, Великобританию и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.