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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578091577.html
В России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев COVID-19, у 27,1% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:52
2020-10-02T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 27,1% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Таким образом, число новых заболевших впервые с середины июня превысило девять тысяч. Выздоровели 6054 человека, 186 скончались. На первом месте по количеству выявленных больных — Москва (2704), за ней идут Санкт-Петербург (302), Подмосковье (244), Ростовская (209), Нижегородская (191), Воронежская (173), Кемеровская (167) и Свердловская область (164), Ханты-Мансийский АО (153), Ставрополье (149) Архангельская область (147). В то же время меньше всего новых пациентов — в Еврейской АО (14), Чечне (семь), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по двое).Накануне сообщалось о 8945 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 0,8 процента). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 194 643 человека, из них более 21 тысячи погибли, 970 тысяч вылечились.Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, заявил вчера <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Сергей Собянин</a>. По словам мэра столицы, заболеваемость в городе растет: кроме того, стало больше людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме.Продолжительность осенних каникул в школе увеличили до двух недель — с 5 по 18 октября. Пожилым и имеющим хронические заболевания рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов. Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 33 миллиона, как минимум миллион из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано 7,2 миллиона инфицированных), Индия (6,39 миллиона) и Бразилия (4,8 миллиона).Россия расположилась на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Чили, Великобританию и Иран.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/shkoly-1578078130.html
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578078037.html
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html
Ну и дальше то что?
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Уже всем пофиг что пишут
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом

10:52 02.10.2020 (обновлено: 11:29 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Коммунарке
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев COVID-19, у 27,1% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Таким образом, число новых заболевших впервые с середины июня превысило девять тысяч. Выздоровели 6054 человека, 186 скончались.
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На первом месте по количеству выявленных больных — Москва (2704), за ней идут Санкт-Петербург (302), Подмосковье (244), Ростовская (209), Нижегородская (191), Воронежская (173), Кемеровская (167) и Свердловская область (164), Ханты-Мансийский АО (153), Ставрополье (149) Архангельская область (147). В то же время меньше всего новых пациентов — в Еврейской АО (14), Чечне (семь), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по двое).
Накануне сообщалось о 8945 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 0,8 процента). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 194 643 человека, из них более 21 тысячи погибли, 970 тысяч вылечились.
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Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, заявил вчера Сергей Собянин. По словам мэра столицы, заболеваемость в городе растет: кроме того, стало больше людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме.
Продолжительность осенних каникул в школе увеличили до двух недель — с 5 по 18 октября. Пожилым и имеющим хронические заболевания рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов.
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Россия расположилась на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Чили, Великобританию и Иран.
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