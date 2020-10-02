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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089352.html
Вирусолог спрогнозировал темпы распространения COVID-19 в России
Максимальные показатели заболеваемости COVID-19 в сутки по России осенью могут достигнуть 11 тысяч, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:41
2020-10-02T14:51
анатолий альтштейн
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Максимальные показатели заболеваемости COVID-19 в сутки по России осенью могут достигнуть 11 тысяч, считает доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>."Не хочется быть оракулом. Я предполагал, что цифры у нас будут меньше, чем были (весной), но сейчас довольно быстро пошел рост заболеваемости. Вполне возможно, что мы достигнем тех цифр, которые у нас уже были весной - это порядка 11 тысяч человек по стране", - рассказал Альтштейн РИА Новости.Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 412 и достигло 1 194 643. Это максимальный показатель с 23 мая, тогда в стране заболели 9 434 человека. В начале мая текущего года статистика некоторых дней показывала прирост выше 10 тысяч, а порой и почти 11 тысяч.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Вирусолог спрогнозировал темпы распространения COVID-19 в России

10:41 02.10.2020 (обновлено: 14:51 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена
Пассажиры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Максимальные показатели заболеваемости COVID-19 в сутки по России осенью могут достигнуть 11 тысяч, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
"Не хочется быть оракулом. Я предполагал, что цифры у нас будут меньше, чем были (весной), но сейчас довольно быстро пошел рост заболеваемости. Вполне возможно, что мы достигнем тех цифр, которые у нас уже были весной - это порядка 11 тысяч человек по стране", - рассказал Альтштейн РИА Новости.
Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 412 и достигло 1 194 643. Это максимальный показатель с 23 мая, тогда в стране заболели 9 434 человека. В начале мая текущего года статистика некоторых дней показывала прирост выше 10 тысяч, а порой и почти 11 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
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