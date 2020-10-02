https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578087875.html
В Минздраве дали рекомендации пожилым из-за коронавируса
Пожилым людям из-за распространения коронавируса желательно ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте, а также отложить плановые... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:46
2020-10-02T09:46
2020-10-02T09:46
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Пожилым людям из-за распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> желательно ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте, а также отложить плановые визиты к врачу, заявил главный инфекционист Минздрава России профессор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>."Рекомендуется воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте. Плановые визиты к врачу желательно перенести на другое время. При этом важно продолжать принимать назначенные ранее лекарства", - сказал Чуланов, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.Ведомство также рекомендует пациентам с хроническими заболеваниями соблюдать меры предосторожности в период пандемии, уточнил главный инфекционист."При необходимости выхода на улицу или нахождения в общественном месте нужно держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей, обязательно использовать маски и часто мыть и дезинфицировать руки", - подчеркнул Чуланов.Он также отметил, что у людей старше 60 лет грипп часто протекает в тяжелой форме, поэтому следует сделать прививку от него.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Пожилым людям из-за распространения коронавируса
желательно ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте, а также отложить плановые визиты к врачу, заявил главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов
.
"Рекомендуется воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте. Плановые визиты к врачу желательно перенести на другое время. При этом важно продолжать принимать назначенные ранее лекарства", - сказал Чуланов, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.
Ведомство также рекомендует пациентам с хроническими заболеваниями соблюдать меры предосторожности в период пандемии, уточнил главный инфекционист.
"При необходимости выхода на улицу или нахождения в общественном месте нужно держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей, обязательно использовать маски и часто мыть и дезинфицировать руки", - подчеркнул Чуланов.
Он также отметил, что у людей старше 60 лет грипп часто протекает в тяжелой форме, поэтому следует сделать прививку от него.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.