https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578087875.html

В Минздраве дали рекомендации пожилым из-за коронавируса

Пожилым людям из-за распространения коронавируса желательно ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте, а также отложить плановые... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:46

2020-10-02T09:46

2020-10-02T09:46

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1400x0_80_0_0_0f42482228599b7505ca5ebf52884ec6.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Пожилым людям из-за распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> желательно ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте, а также отложить плановые визиты к врачу, заявил главный инфекционист Минздрава России профессор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>."Рекомендуется воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте. Плановые визиты к врачу желательно перенести на другое время. При этом важно продолжать принимать назначенные ранее лекарства", - сказал Чуланов, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.Ведомство также рекомендует пациентам с хроническими заболеваниями соблюдать меры предосторожности в период пандемии, уточнил главный инфекционист."При необходимости выхода на улицу или нахождения в общественном месте нужно держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей, обязательно использовать маски и часто мыть и дезинфицировать руки", - подчеркнул Чуланов.Он также отметил, что у людей старше 60 лет грипп часто протекает в тяжелой форме, поэтому следует сделать прививку от него.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество