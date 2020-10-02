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В Индии выявили более 81 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 81 тысячу, общее число заболевших превысило 6,39 миллиона, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:30
2020-10-02T09:30
2020-10-02T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
индия
сша
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> выросло за сутки более чем на 81 тысячу, общее число заболевших превысило 6,39 миллиона, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где коронавирус выявлен у 7,2 миллиона человек.Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1,09 миллиона тестов медики выявили более 78 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 5,35 миллиона человек."Имея большое число выздоровевших, Индия сохраняет свои позиции в мире как страна с максимальным числом выздоровевших пациентов с COVID-19. Большее число выздоровевших и постоянно снижающийся уровень смертности в штатах и союзных территориях ежедневно приводят к меньшему числу активных случаев", - отметило министерство здравоохранения.Лечение в больницах проходят более 942 тысяч человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на 1,5 тысячи. Число умерших превысило 99 тысяч, за сутки от болезни скончались 1095 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индия, сша, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
в Индии
выросло за сутки более чем на 81 тысячу, общее число заболевших превысило 6,39 миллиона, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших в США
, где коронавирус выявлен у 7,2 миллиона человек.
Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1,09 миллиона тестов медики выявили более 78 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 5,35 миллиона человек.
"Имея большое число выздоровевших, Индия сохраняет свои позиции в мире как страна с максимальным числом выздоровевших пациентов с COVID-19. Большее число выздоровевших и постоянно снижающийся уровень смертности в штатах и союзных территориях ежедневно приводят к меньшему числу активных случаев", - отметило министерство здравоохранения.
Лечение в больницах проходят более 942 тысяч человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на 1,5 тысячи. Число умерших превысило 99 тысяч, за сутки от болезни скончались 1095 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.