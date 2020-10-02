https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578085928.html
Врач разоблачил популярные фейки о COVID-19
Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов разобрал популярный ролик с советами по защите от коронавируса и развеял озвученные там мифы. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:06
2020-10-02T09:06
2020-10-02T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов разобрал популярный ролик с советами по защите от коронавируса и развеял озвученные там мифы.Авторы видео утверждают, что в течение нескольких суток после заражения вирус "располагается в слюне и слизи". По словам Бекетова, это предположение не имеет ничего общего с механизмом развития респираторных вирусных инфекций.Другим фейком является совет промывать носоглотку содовым раствором и вдыхать его пары. Врач отметил, что сейчас существует достаточно много более безопасных аналогов для промываний, а ингаляции паром содового раствора могут вызвать серьезное раздражение верхних дыхательных путей.Специалист рекомендовал пациентам не верить в правдоподобность сомнительных видео в интернете и при первых симптомах болезни обращаться к врачу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200808/1575529037.html
https://ria.ru/20200818/1575938979.html
Serge Khon
народ уверовал в святой ютюб и прочие википедии-не удивительно сколько бредятины,которую приходится опровергать...
36
Адам Ваксель
Не сам ли врач придумал эти фейки, чтобы их разоблачать?
13
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов разобрал популярный ролик с советами по защите от коронавируса и развеял озвученные там мифы.
Авторы видео утверждают, что в течение нескольких суток после заражения вирус "располагается в слюне и слизи". По словам Бекетова, это предположение не имеет ничего общего с механизмом развития респираторных вирусных инфекций.
"Исследования показывают, что все вирусы размножаются исключительно внутри клеток. В течение нескольких десятков минут, максимум — часов вирус может находиться на поверхности слизистой", — объяснил он в интервью "Комсомольской правде".
Другим фейком является совет промывать носоглотку содовым раствором и вдыхать его пары. Врач отметил, что сейчас существует достаточно много более безопасных аналогов для промываний, а ингаляции паром содового раствора могут вызвать серьезное раздражение верхних дыхательных путей.
"При ингаляции раствором такой температуры, когда человеку неприятно и дискомфортно дышать, можно добиться ожога слизистой. Что чревато еще большим вредом, чем проникновение в слизистую вирусных частиц", — подчеркнул пульмонолог.
Специалист рекомендовал пациентам не верить в правдоподобность сомнительных видео в интернете и при первых симптомах болезни обращаться к врачу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.