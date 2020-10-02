https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578085928.html

Врач разоблачил популярные фейки о COVID-19

Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов разобрал популярный ролик с советами по защите от коронавируса и развеял озвученные там мифы. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:06

2020-10-02T09:06

2020-10-02T10:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов разобрал популярный ролик с советами по защите от коронавируса и развеял озвученные там мифы.Авторы видео утверждают, что в течение нескольких суток после заражения вирус "располагается в слюне и слизи". По словам Бекетова, это предположение не имеет ничего общего с механизмом развития респираторных вирусных инфекций.Другим фейком является совет промывать носоглотку содовым раствором и вдыхать его пары. Врач отметил, что сейчас существует достаточно много более безопасных аналогов для промываний, а ингаляции паром содового раствора могут вызвать серьезное раздражение верхних дыхательных путей.Специалист рекомендовал пациентам не верить в правдоподобность сомнительных видео в интернете и при первых симптомах болезни обращаться к врачу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200808/1575529037.html

https://ria.ru/20200818/1575938979.html

Serge Khon народ уверовал в святой ютюб и прочие википедии-не удивительно сколько бредятины,которую приходится опровергать... 36

Адам Ваксель Не сам ли врач придумал эти фейки, чтобы их разоблачать? 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество