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Распространение нового коронавируса
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Трамп ушел на карантин в ожидании теста на COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что ушел на карантин в ожидании теста на COVID-19 после того, как коронавирус подтвердили у его советницы Хоуп Хикс. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T05:59
2020-10-02T05:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хоуп хикс
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что ушел на карантин в ожидании теста на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> после того, как коронавирус подтвердили у его советницы <a href="http://ria.ru/person_KHoup_KHiks/" target="_blank" data-auto="true">Хоуп Хикс</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, хоуп хикс, дональд трамп, сша, в мире

Трамп ушел на карантин в ожидании теста на COVID-19

05:59 02.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ушел на карантин в ожидании теста на COVID-19 после того, как коронавирус подтвердили у его советницы Хоуп Хикс.

"Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина!" - написал Трамп в Twitter.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хоуп ХиксДональд ТрампСШАВ мире
 
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