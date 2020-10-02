https://ria.ru/20201002/konkurs-1578109669.html

Названы победители конкурса молодых композиторов "Партитура"

В Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского прошла церемония награждения победителей конкурса молодых композиторов "Партитура". РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:51

2020-10-02T14:51

2020-10-02T15:06

культура

московская консерватория имени п. и. чайковского

музыка

москва

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>В Большом зале <a href="https://ria.ru/organization_MGK_imeni_P_I_CHajjkovskogo" target="_blank">Московской консерватории им. П.И. Чайковского</a> прошла церемония награждения победителей конкурса молодых композиторов "Партитура". Церемония началась с прочтения поздравительной телеграммы президента Путина. "От души поздравляю финалистов этого масштабного, престижного смотра с большим успехом. Убежден, что нацеленность на труд и созидание, на постоянное самосовершенствование помогут вам состояться в жизни и профессии, добиться признания маститых коллег и публики", - говорится в телеграмме президента. На сцене Большого зала эксперты конкурса вручили семи победителям дипломы и памятные призы. В программе Гала-концерта прозвучали произведения победителей - в номинации "Симфоническое произведение крупной формы" фантазия для симфонического оркестра -"Урок" Игоря Холопова, в номинации "Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром" - концерт для фагота и симфонического оркестра Андрея Бесогонова, в номинации "Эстрадно-симфоническое произведение" - "В присутствии Любви и Смерти” Артема Пыся, в номинации "Симфоническое произведение малой формы" - "Equilibrio" Анны Поспеловой, в номинации "Балетная музыка" - "По ту сторону зеркала" Анастасии Костюковой, в номинации "Киномузыка" музыка к фильму "Человек с киноаппаратом" Мурата Кабардокова, в номинации "Оперная музыка или музыка оперетты" - одноактная опера "Вещий сон" Алексея Чернакова. Дирижер- Заслуженный артист России Алексей Ходорченков.

https://ria.ru/20201001/iskusstvo-1578059102.html

https://ria.ru/20200927/rekord-1577840073.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская консерватория имени п. и. чайковского, музыка, москва