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https://ria.ru/20201002/konkurs-1578109669.html
Названы победители конкурса молодых композиторов "Партитура"
В Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского прошла церемония награждения победителей конкурса молодых композиторов "Партитура". РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:51
2020-10-02T15:06
культура
московская консерватория имени п. и. чайковского
музыка
москва
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>В Большом зале <a href="https://ria.ru/organization_MGK_imeni_P_I_CHajjkovskogo" target="_blank">Московской консерватории им. П.И. Чайковского</a> прошла церемония награждения победителей конкурса молодых композиторов "Партитура". Церемония началась с прочтения поздравительной телеграммы президента Путина. "От души поздравляю финалистов этого масштабного, престижного смотра с большим успехом. Убежден, что нацеленность на труд и созидание, на постоянное самосовершенствование помогут вам состояться в жизни и профессии, добиться признания маститых коллег и публики", - говорится в телеграмме президента. На сцене Большого зала эксперты конкурса вручили семи победителям дипломы и памятные призы. В программе Гала-концерта прозвучали произведения победителей - в номинации "Симфоническое произведение крупной формы" фантазия для симфонического оркестра -"Урок" Игоря Холопова, в номинации "Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром" - концерт для фагота и симфонического оркестра Андрея Бесогонова, в номинации "Эстрадно-симфоническое произведение" - "В присутствии Любви и Смерти” Артема Пыся, в номинации "Симфоническое произведение малой формы" - "Equilibrio" Анны Поспеловой, в номинации "Балетная музыка" - "По ту сторону зеркала" Анастасии Костюковой, в номинации "Киномузыка" музыка к фильму "Человек с киноаппаратом" Мурата Кабардокова, в номинации "Оперная музыка или музыка оперетты" - одноактная опера "Вещий сон" Алексея Чернакова. Дирижер- Заслуженный артист России Алексей Ходорченков.
https://ria.ru/20201001/iskusstvo-1578059102.html
https://ria.ru/20200927/rekord-1577840073.html
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московская консерватория имени п. и. чайковского, музыка, москва

Названы победители конкурса молодых композиторов "Партитура"

14:51 02.10.2020 (обновлено: 15:06 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБольшой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского прошла церемония награждения победителей конкурса молодых композиторов "Партитура".
Церемония началась с прочтения поздравительной телеграммы президента Путина.
"От души поздравляю финалистов этого масштабного, престижного смотра с большим успехом. Убежден, что нацеленность на труд и созидание, на постоянное самосовершенствование помогут вам состояться в жизни и профессии, добиться признания маститых коллег и публики", - говорится в телеграмме президента.
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По данным опроса, россиян в культуре больше интересуют кино и музыка
На сцене Большого зала эксперты конкурса вручили семи победителям дипломы и памятные призы.
В программе Гала-концерта прозвучали произведения победителей - в номинации "Симфоническое произведение крупной формы" фантазия для симфонического оркестра -"Урок" Игоря Холопова, в номинации "Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром" - концерт для фагота и симфонического оркестра Андрея Бесогонова, в номинации "Эстрадно-симфоническое произведение" - "В присутствии Любви и Смерти” Артема Пыся, в номинации "Симфоническое произведение малой формы" - "Equilibrio" Анны Поспеловой, в номинации "Балетная музыка" - "По ту сторону зеркала" Анастасии Костюковой, в номинации "Киномузыка" музыка к фильму "Человек с киноаппаратом" Мурата Кабардокова, в номинации "Оперная музыка или музыка оперетты" - одноактная опера "Вещий сон" Алексея Чернакова. Дирижер- Заслуженный артист России Алексей Ходорченков.
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КультураМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоМузыкаМосква
 
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