https://ria.ru/20201002/konkina-1578081749.html

Друг погибшей дочери Конкина сообщил о ее долгах и проблемах с алкоголем

Возлюбленный погибшей дочери актера Владимира Конкина Софии в эфире ток-шоу "Пусть говорят" рассказал о последних часах жизни девушки. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T01:30

2020-10-02T01:30

2020-10-02T01:42

пусть говорят

владимир конкин

москва

происшествия

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Возлюбленный погибшей дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии в эфире ток-шоу <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">"Пусть говорят"</a> рассказал о последних часах жизни девушки.Он также сообщил, что у Конкиной были долги по кредитам, из-за чего она сильно из-за них переживала. Общая сумма задолженности, по его словам, составляла примерно 500 тысяч рублей. Кроме того, как утверждает Серов, у его подруги были проблемы с алкоголем и однажды она уже чуть не утонула в бассейне.Конкину госпитализировали 22 сентября из фитнес-центра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Врачи не смогли ее спасти. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Адвокат семьи полагает, что женщину могли убить.

https://ria.ru/20201001/konkina-1578063491.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пусть говорят, владимир конкин, москва, происшествия