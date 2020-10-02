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https://ria.ru/20201002/konkina-1578081749.html
Друг погибшей дочери Конкина сообщил о ее долгах и проблемах с алкоголем
Возлюбленный погибшей дочери актера Владимира Конкина Софии в эфире ток-шоу "Пусть говорят" рассказал о последних часах жизни девушки. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T01:30
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пусть говорят
владимир конкин
москва
происшествия
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Возлюбленный погибшей дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии в эфире ток-шоу <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">"Пусть говорят"</a> рассказал о последних часах жизни девушки.Он также сообщил, что у Конкиной были долги по кредитам, из-за чего она сильно из-за них переживала. Общая сумма задолженности, по его словам, составляла примерно 500 тысяч рублей. Кроме того, как утверждает Серов, у его подруги были проблемы с алкоголем и однажды она уже чуть не утонула в бассейне.Конкину госпитализировали 22 сентября из фитнес-центра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Врачи не смогли ее спасти. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Адвокат семьи полагает, что женщину могли убить.
https://ria.ru/20201001/konkina-1578063491.html
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пусть говорят, владимир конкин, москва, происшествия

Друг погибшей дочери Конкина сообщил о ее долгах и проблемах с алкоголем

01:30 02.10.2020 (обновлено: 01:42 02.10.2020)
 
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
Возлюбленный погибшей дочери актера Владимира Конкина Софии в эфире ток-шоу "Пусть говорят" рассказал о последних часах жизни девушки.
"Я уехал из дома где-то в шесть часов вечера. София должна была поехать по делам, а потом пойти в бассейн. Она всегда ходит туда поздно вечером. Около 23:00 я вернулся домой: дочь Софии Алиса уже спала, а ее самой дома не было. Я написал Софии сообщение, на которое она не ответила, после чего снова уехал на работу ", - сообщил Михаил Серов.
Он также сообщил, что у Конкиной были долги по кредитам, из-за чего она сильно из-за них переживала. Общая сумма задолженности, по его словам, составляла примерно 500 тысяч рублей. Кроме того, как утверждает Серов, у его подруги были проблемы с алкоголем и однажды она уже чуть не утонула в бассейне.
Конкину госпитализировали 22 сентября из фитнес-центра в Москве. Врачи не смогли ее спасти. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Адвокат семьи полагает, что женщину могли убить.
София Конкина - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 17:15
Адвокат рассказала, кого подозревает в убийстве дочери Конкина
 
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Пусть говорятВладимир КонкинМоскваПроисшествия
 
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