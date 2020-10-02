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На трассе в Комсомольске-на-Амуре разлилась азотная кислота
Разлив азотной кислоты произошел в Комсомольске-на-Амуре в результате ДТП, пострадали три человека, угроза для других транспортных средств ликвидирована,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:00
2020-10-02T12:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
комсомольск-на-амуре
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 2 окт — РИА Новости.</strong> Разлив азотной кислоты произошел в <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольске-на-Амуре</a> в результате ДТП, пострадали три человека, угроза для других транспортных средств ликвидирована, кислота с дороги смыта, сообщает краевой главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."Сегодня днем, в районе поворота на Радиоцентр на Северном шоссе при совершении маневра из кузова грузового автомобиля КАМАЗ произошло опрокидывание канистр с азотной кислотой. При падении семь из них были повреждены, произошел разлив химически опасного вещества на дорожное полотно на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы МЧС, при наезде на канистры получили травмы водитель и двое пассажиров легкового автомобиля в возрасте 32-33 лет. Им потребовалась медпомощь в условиях стационара.В сообщении говорится, что кислоту с проезжей части смыли. В ликвидации последствий аварии было задействовано 16 человек и 6 единиц техники. Полиция и ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия. Привлечены специалисты городского управления ГОЧС.
https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольск-на-амуре, происшествия

На трассе в Комсомольске-на-Амуре разлилась азотная кислота

12:00 02.10.2020 (обновлено: 12:21 02.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюАзотная кислота разлилась на дорожное полотно в Комсомольске-на-Амуре
Азотная кислота разлилась на дорожное полотно в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Азотная кислота разлилась на дорожное полотно в Комсомольске-на-Амуре
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ХАБАРОВСК, 2 окт — РИА Новости. Разлив азотной кислоты произошел в Комсомольске-на-Амуре в результате ДТП, пострадали три человека, угроза для других транспортных средств ликвидирована, кислота с дороги смыта, сообщает краевой главк МЧС.
"Сегодня днем, в районе поворота на Радиоцентр на Северном шоссе при совершении маневра из кузова грузового автомобиля КАМАЗ произошло опрокидывание канистр с азотной кислотой. При падении семь из них были повреждены, произошел разлив химически опасного вещества на дорожное полотно на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы МЧС, при наезде на канистры получили травмы водитель и двое пассажиров легкового автомобиля в возрасте 32-33 лет. Им потребовалась медпомощь в условиях стационара.
В сообщении говорится, что кислоту с проезжей части смыли. В ликвидации последствий аварии было задействовано 16 человек и 6 единиц техники. Полиция и ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия. Привлечены специалисты городского управления ГОЧС.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
 
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