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https://ria.ru/20201002/kinoteatr-1578129386.html
Посещаемость сети кинотеатров "Каро" возвращается к обычным показателям
Показатели посещаемости сети кинотеатров "Каро" возвращаются к докризисному периоду, продемонстрировав рост почти в три раза с момента возобновления работы,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:14
2020-10-02T19:14
культура
кино и сериалы
новости культуры
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Показатели посещаемости сети кинотеатров "Каро" возвращаются к докризисному периоду, продемонстрировав рост почти в три раза с момента возобновления работы, сообщает в пятницу пресс-служба сети."По итогам сентября 2020 года сеть кинотеатров "Каро" приблизилась по сборам и посещаемости к результатам сентября 2019 года. По сравнению с августом 2020 года показатели выросли почти в 3 раза", - сказано в сообщении.По данным киносети, к ключевым факторам роста можно отнести возобновление работы всех кинотеатров сети в 9 регионах страны, открытие новых площадок, а также качественный репертуар."Такой быстрый рост связан, прежде всего, с тем, что люди соскучились по кино, которое по-прежнему остается одним из наиболее ярких, доступных, и что не менее важно, безопасных, развлечений. Мы уверены, что даже в условиях действующих ограничений тенденция сохранится", – цитирует пресс-служба слова президента сети кинотеатров Ольги Зиняковой.Дополняется, что в кинотеатрах сети соблюдаются все меры безопасности, в соответствии с опубликованными Роспотребнадзором рекомендациями, включая социальное дистанцирование, санитарную обработку поверхностей, установку дезинфекторов. На входе зрителям измеряют температуру и контролируют наличие средств индивидуальной защиты. Меры безопасности также включают в себя онлайн-продажу билетов и продукции бара, бесконтактный проход в залы, автоматическую рассадку путем блокировки соседних с выкупленными мест.
https://ria.ru/20200929/kinoteatry-1577958411.html
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кино и сериалы, новости культуры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Посещаемость сети кинотеатров "Каро" возвращается к обычным показателям

19:14 02.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗрители в зале перед показом фильма в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Показатели посещаемости сети кинотеатров "Каро" возвращаются к докризисному периоду, продемонстрировав рост почти в три раза с момента возобновления работы, сообщает в пятницу пресс-служба сети.
"По итогам сентября 2020 года сеть кинотеатров "Каро" приблизилась по сборам и посещаемости к результатам сентября 2019 года. По сравнению с августом 2020 года показатели выросли почти в 3 раза", - сказано в сообщении.
По данным киносети, к ключевым факторам роста можно отнести возобновление работы всех кинотеатров сети в 9 регионах страны, открытие новых площадок, а также качественный репертуар.
"Такой быстрый рост связан, прежде всего, с тем, что люди соскучились по кино, которое по-прежнему остается одним из наиболее ярких, доступных, и что не менее важно, безопасных, развлечений. Мы уверены, что даже в условиях действующих ограничений тенденция сохранится", – цитирует пресс-служба слова президента сети кинотеатров Ольги Зиняковой.
Дополняется, что в кинотеатрах сети соблюдаются все меры безопасности, в соответствии с опубликованными Роспотребнадзором рекомендациями, включая социальное дистанцирование, санитарную обработку поверхностей, установку дезинфекторов. На входе зрителям измеряют температуру и контролируют наличие средств индивидуальной защиты. Меры безопасности также включают в себя онлайн-продажу билетов и продукции бара, бесконтактный проход в залы, автоматическую рассадку путем блокировки соседних с выкупленными мест.
Зрители надевают защитные маски на входе в кинотеатр Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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