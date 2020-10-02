https://ria.ru/20201002/kiev-1578100284.html

Погибшая в Киеве американка оказалась женой военного пресс-атташе

Погибшая в Киеве сотрудница посольства США на Украине оказалась женой военного пресс-атташе, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1". РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:30

2020-10-02T12:30

2020-10-02T14:40

владимир зеленский

сша

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Погибшая в Киеве сотрудница посольства США на Украине оказалась женой военного пресс-атташе, сообщила <a href="https://tsn.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Телевизионная служба новостей (ТСН)</a> телеканала "1+1".В Киев уже вылетели федеральные агенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a>, чтобы совместно с украинскими правоохранителями расследовать смерть американки. У женщины остались четверо детей.По данным СМИ, здание судмедэкспертизы, куда привезли тело, охраняют полицейские.Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что сотрудницу посольства избили в Киеве, она умерла в больнице.В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция. Интернет-издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что погибшую звали Санвер Никаело и ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги.Полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство". Офис президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> заявил, что власти будут всячески способствовать установлению всех обстоятельств и выступают за оперативное расследование трагедии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/kiev-1578023601.html

https://ria.ru/20200930/posolstvo-1578012295.html

Александр Невский Правильно, лайкать и явно издеваться со стороны украинцев над сгоревшими в Одессе, в "Зимней вишне" в России, над погибшими детьми в Донбассе, хорошо и очень по либеральному, а если над военными и их жёнами из США, которые занимаются как раз организацией этих убийств в Донбассе и других местах русских и русскоязычных украинцев, это удивительно плохо? Истинное лицо либеральных прозападных предателей. 46

Иван Чугайнов Каким отмороженным "патриотом" надо быть, чтобы лайкать этой новости? 44

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сша

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, сша, киев, украина, в мире