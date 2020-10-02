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https://ria.ru/20201002/kiev-1578100284.html
Погибшая в Киеве американка оказалась женой военного пресс-атташе
Погибшая в Киеве сотрудница посольства США на Украине оказалась женой военного пресс-атташе, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1". РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:30
2020-10-02T14:40
владимир зеленский
сша
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Погибшая в Киеве сотрудница посольства США на Украине оказалась женой военного пресс-атташе, сообщила <a href="https://tsn.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Телевизионная служба новостей (ТСН)</a> телеканала "1+1".В Киев уже вылетели федеральные агенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a>, чтобы совместно с украинскими правоохранителями расследовать смерть американки. У женщины остались четверо детей.По данным СМИ, здание судмедэкспертизы, куда привезли тело, охраняют полицейские.Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что сотрудницу посольства избили в Киеве, она умерла в больнице.В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция. Интернет-издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что погибшую звали Санвер Никаело и ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги.Полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство". Офис президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> заявил, что власти будут всячески способствовать установлению всех обстоятельств и выступают за оперативное расследование трагедии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/kiev-1578023601.html
https://ria.ru/20200930/posolstvo-1578012295.html
Правильно, лайкать и явно издеваться со стороны украинцев над сгоревшими в Одессе, в "Зимней вишне" в России, над погибшими детьми в Донбассе, хорошо и очень по либеральному, а если над военными и их жёнами из США, которые занимаются как раз организацией этих убийств в Донбассе и других местах русских и русскоязычных украинцев, это удивительно плохо? Истинное лицо либеральных прозападных предателей.
46
Каким отмороженным "патриотом" надо быть, чтобы лайкать этой новости?
44
10
сша
киев
украина
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владимир зеленский, сша, киев, украина, в мире

Погибшая в Киеве американка оказалась женой военного пресс-атташе

12:30 02.10.2020 (обновлено: 14:40 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Погибшая в Киеве сотрудница посольства США на Украине оказалась женой военного пресс-атташе, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1".
В Киев уже вылетели федеральные агенты США, чтобы совместно с украинскими правоохранителями расследовать смерть американки. У женщины остались четверо детей.
По данным СМИ, здание судмедэкспертизы, куда привезли тело, охраняют полицейские.
Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что сотрудницу посольства избили в Киеве, она умерла в больнице.
В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция.
Интернет-издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что погибшую звали Санвер Никаело и ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги.
Полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство". Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти будут всячески способствовать установлению всех обстоятельств и выступают за оперативное расследование трагедии.
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал Евровидения - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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