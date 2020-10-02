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Туризм
https://ria.ru/20201002/keshbek-1578113758.html
Ростуризм разъяснил работу программы кешбэка
Второй этап программы туристического кешбэка при совершении поездок по России пройдет с 15 октября по 5 декабря, сообщила пресс-служба Федерального агентства по РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:45
2020-10-02T16:31
россия
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Второй этап программы туристического кешбэка при совершении поездок по России пройдет с 15 октября по 5 декабря, сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму.Таким образом, продажи туров с возможностью частичного возврата средств будут продолжаться не менее полутора месяцев."Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно", — заявили в <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank">Ростуризме</a>.Поездку нужно будет совершить до 10 января 2021 года."То есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники", — добавили в пресс-службе.Согласно новым условиям программы, под туристический кешбэк теперь попадают туры от двух ночей. Возврат в 20 процентов теперь распространяется на поездки любой стоимости, а его максимальный размер увеличен до 20 тысяч рублей.Обязательным условием участия в программе остается оплата картой "Мир". Кешбэк на нее начислят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.На частичную компенсацию затрат за приобретение туров по России ранее направили 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было купить в течение одной недели — с 21 по 28 августа. Турпоездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.
https://ria.ru/20201002/keshbek-1578093582.html
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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм разъяснил работу программы кешбэка

15:45 02.10.2020 (обновлено: 16:31 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Второй этап программы туристического кешбэка при совершении поездок по России пройдет с 15 октября по 5 декабря, сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму.
Таким образом, продажи туров с возможностью частичного возврата средств будут продолжаться не менее полутора месяцев.
Сотрудница колл-центра - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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"Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно", — заявили в Ростуризме.
Поездку нужно будет совершить до 10 января 2021 года.
"То есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники", — добавили в пресс-службе.
Согласно новым условиям программы, под туристический кешбэк теперь попадают туры от двух ночей. Возврат в 20 процентов теперь распространяется на поездки любой стоимости, а его максимальный размер увеличен до 20 тысяч рублей.
Обязательным условием участия в программе остается оплата картой "Мир". Кешбэк на нее начислят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
На частичную компенсацию затрат за приобретение туров по России ранее направили 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было купить в течение одной недели — с 21 по 28 августа. Турпоездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.
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ТуризмРоссияНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
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