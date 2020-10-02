https://ria.ru/20201002/keshbek-1578113758.html

Ростуризм разъяснил работу программы кешбэка

Второй этап программы туристического кешбэка при совершении поездок по России пройдет с 15 октября по 5 декабря, сообщила пресс-служба Федерального агентства по РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:45

2020-10-02T15:45

2020-10-02T16:31

россия

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Второй этап программы туристического кешбэка при совершении поездок по России пройдет с 15 октября по 5 декабря, сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму.Таким образом, продажи туров с возможностью частичного возврата средств будут продолжаться не менее полутора месяцев."Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно", — заявили в <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank">Ростуризме</a>.Поездку нужно будет совершить до 10 января 2021 года."То есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники", — добавили в пресс-службе.Согласно новым условиям программы, под туристический кешбэк теперь попадают туры от двух ночей. Возврат в 20 процентов теперь распространяется на поездки любой стоимости, а его максимальный размер увеличен до 20 тысяч рублей.Обязательным условием участия в программе остается оплата картой "Мир". Кешбэк на нее начислят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.На частичную компенсацию затрат за приобретение туров по России ранее направили 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было купить в течение одной недели — с 21 по 28 августа. Турпоездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.

https://ria.ru/20201002/keshbek-1578093582.html

https://ria.ru/20200930/puteshestviya-1577999559.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)