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Туризм
https://ria.ru/20201002/keshbek-1578093582.html
Эксперты рассказали, что не понравилось россиянам в программе кешбэка
Более двух тысяч звонков поступили на горячую линию Общероссийского народного фронта по программе кешбэка за приобретение туров по РФ, большинство россиян... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:00
2020-10-02T12:00
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
общероссийский народный фронт
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Более двух тысяч звонков поступили на горячую линию Общероссийского народного фронта по программе кешбэка за приобретение туров по РФ, большинство россиян поддержали программу, но были и жалобы, сообщил куратор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли получить три различные "круглые" суммы возврата средств за поездку: пять тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при цене путевки от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при ее стоимости от 75 тысяч рублей. Второй этап акции запущен с октября, он будет распространяться на поездки до 10 января 2021 года."Для информирования россиян и консультирования по условиям участия в ОНФ была организована горячая линия, мы получили более двух тысяч звонков. На вопросы отвечали наши волонтеры", — сказал Полунчуков.Он отметил, что большинство звонивших россиян поддержали такую идею стимулирования внутреннего туризма. Но вместе с тем они сообщили и о ряде проблем, связанных с программой."В частности, это завышение цен некоторыми туроператорами. При попытке забронировать тур или гостиницу в рамках акции люди зачастую сталкивались с тем, что номер в отеле или путевка стоили дороже, чем те же самые позиции при бронировании вне программы", — рассказал эксперт ОНФ.Кроме того, россияне жаловались на искажение туроператорами или гостиницами условий программы и ограничение выбора. Так, при покупке тура клиентам выдвигалось требование произвести перелет самолетом одной определенной компании или купить гостиничный номер более высокого класса."В ОНФ проанализировали все эти проблемы. Мы составили пакет предложений по доработке условий программы и контролю ценовой политики и направили его в Ростуризм. Надеемся, что все будет учтено", — заключил Полунчуков.
https://ria.ru/20201001/keshbek-1578037680.html
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туризм, туристы, новости - туризм, общероссийский народный фронт, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Эксперты рассказали, что не понравилось россиянам в программе кешбэка

12:00 02.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудница колл-центра
Сотрудница колл-центра - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Более двух тысяч звонков поступили на горячую линию Общероссийского народного фронта по программе кешбэка за приобретение туров по РФ, большинство россиян поддержали программу, но были и жалобы, сообщил куратор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.
Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли получить три различные "круглые" суммы возврата средств за поездку: пять тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при цене путевки от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при ее стоимости от 75 тысяч рублей. Второй этап акции запущен с октября, он будет распространяться на поездки до 10 января 2021 года.
"Для информирования россиян и консультирования по условиям участия в ОНФ была организована горячая линия, мы получили более двух тысяч звонков. На вопросы отвечали наши волонтеры", — сказал Полунчуков.
Он отметил, что большинство звонивших россиян поддержали такую идею стимулирования внутреннего туризма. Но вместе с тем они сообщили и о ряде проблем, связанных с программой.
"В частности, это завышение цен некоторыми туроператорами. При попытке забронировать тур или гостиницу в рамках акции люди зачастую сталкивались с тем, что номер в отеле или путевка стоили дороже, чем те же самые позиции при бронировании вне программы", — рассказал эксперт ОНФ.
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Кроме того, россияне жаловались на искажение туроператорами или гостиницами условий программы и ограничение выбора. Так, при покупке тура клиентам выдвигалось требование произвести перелет самолетом одной определенной компании или купить гостиничный номер более высокого класса.
"В ОНФ проанализировали все эти проблемы. Мы составили пакет предложений по доработке условий программы и контролю ценовой политики и направили его в Ростуризм. Надеемся, что все будет учтено", — заключил Полунчуков.
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