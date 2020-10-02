https://ria.ru/20201002/kelin-1578125353.html

Россия не устраивает соревнования "на вакцинах", заявил посол в Лондоне

Москва сожалеет, что в программах ЕС не предусматривается взаимодействия по закупке и совместному исследованию вакцины "Спутник V", сообщил посол России в... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:17

2020-10-02T18:17

2020-10-02T18:17

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дебора броннерт

коронавирусы

андрей келин

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1400x0_80_0_0_d92e1eccd956a8d6aaf101a740c71f4d.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> сожалеет, что в программах ЕС не предусматривается взаимодействия по закупке и совместному исследованию вакцины "Спутник V", сообщил посол России в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kelin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Келин</a>."Мы не стараемся как-то рекламировать или политизировать нашу вакцину "Спутник V". Вместе с тем вызывает сожаление, что в программах ЕС не предусматривается взаимодействие по закупке и совместному исследованию "Спутника V", - сказал Келин в ходе российско-британского инвестиционного форума "RussiaTALK Online 2020: Кризис - время новых возможностей".Он подчеркнул, что Россия в этом плане не устраивает соревнования, но считает важным добиться перелома в борьбе с коронавирусом."Считаем, что обе страны сейчас имеют примерно вакцины, которые проходят через третью фазу исследования. Здорово, что "Спутник" прошел через первую и вторую стадию", - сказала, в свою очередь, посол Великобритании в РФ <a href="http://ria.ru/person_debora-bronnert/" target="_blank" data-auto="true">Дебора Броннерт</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578124481.html

3

россия

великобритания

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дебора броннерт, коронавирусы, андрей келин, евросоюз, великобритания, москва, в мире