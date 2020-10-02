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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/kelin-1578125353.html
Россия не устраивает соревнования "на вакцинах", заявил посол в Лондоне
Москва сожалеет, что в программах ЕС не предусматривается взаимодействия по закупке и совместному исследованию вакцины "Спутник V", сообщил посол России в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:17
2020-10-02T18:17
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дебора броннерт
коронавирусы
андрей келин
евросоюз
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> сожалеет, что в программах ЕС не предусматривается взаимодействия по закупке и совместному исследованию вакцины "Спутник V", сообщил посол России в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kelin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Келин</a>."Мы не стараемся как-то рекламировать или политизировать нашу вакцину "Спутник V". Вместе с тем вызывает сожаление, что в программах ЕС не предусматривается взаимодействие по закупке и совместному исследованию "Спутника V", - сказал Келин в ходе российско-британского инвестиционного форума "RussiaTALK Online 2020: Кризис - время новых возможностей".Он подчеркнул, что Россия в этом плане не устраивает соревнования, но считает важным добиться перелома в борьбе с коронавирусом."Считаем, что обе страны сейчас имеют примерно вакцины, которые проходят через третью фазу исследования. Здорово, что "Спутник" прошел через первую и вторую стадию", - сказала, в свою очередь, посол Великобритании в РФ <a href="http://ria.ru/person_debora-bronnert/" target="_blank" data-auto="true">Дебора Броннерт</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578124481.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дебора броннерт, коронавирусы, андрей келин, евросоюз, великобритания, москва, в мире

Россия не устраивает соревнования "на вакцинах", заявил посол в Лондоне

18:17 02.10.2020
 
© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Мария Табак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва сожалеет, что в программах ЕС не предусматривается взаимодействия по закупке и совместному исследованию вакцины "Спутник V", сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Мы не стараемся как-то рекламировать или политизировать нашу вакцину "Спутник V". Вместе с тем вызывает сожаление, что в программах ЕС не предусматривается взаимодействие по закупке и совместному исследованию "Спутника V", - сказал Келин в ходе российско-британского инвестиционного форума "RussiaTALK Online 2020: Кризис - время новых возможностей".
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Он подчеркнул, что Россия в этом плане не устраивает соревнования, но считает важным добиться перелома в борьбе с коронавирусом.
"Считаем, что обе страны сейчас имеют примерно вакцины, которые проходят через третью фазу исследования. Здорово, что "Спутник" прошел через первую и вторую стадию", - сказала, в свою очередь, посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДебора БроннертКоронавирусыАндрей КелинЕвросоюзВеликобританияМоскваВ мире
 
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