https://ria.ru/20201002/kazaki-1578124122.html

В Новосибирской области обсудили охрану водных биоресурсов казаками

В правительстве Новосибирской области представители региональных властей и казачества обсудили возможность сотрудничества в охране водных биоресурсов, сообщили... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:57

2020-10-02T17:57

2020-10-02T17:57

российское казачество

россия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

новосибирская область

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> В правительстве Новосибирской области представители региональных властей и казачества обсудили возможность сотрудничества в охране водных биоресурсов, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.Участники совещания отметили, что серьёзную проблему для отрасли составляет браконьерство, поэтому в преддверии нерестового периода стоит вопрос об объединении усилий органов власти, правоохранителей, общественников и самим рыбных хозяйств."В процессе обсуждения докладов участники совещания пришли к единому мнению о необходимости дальнейшей выработки механизмов для организации совместной деятельности всех заинтересованных сторон и сибирских казаков на возмездной основе", – говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского казачьего общества.Отмечается, что первым шагом в сотрудничестве станет организация казачьей дружины со статусом общественных инспекторов от Верхнеобского территориального управления Росрыболовства.В совещании приняли участие министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, атаман Новосибирского отдельского казачьего общества войсковой старшина Алексей Харитонов, представители министерств сельского хозяйства и региональной политики Новосибирской области.

https://ria.ru/20200828/kazaki-1576411976.html

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россия

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), новосибирская область