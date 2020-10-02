https://ria.ru/20201002/kazaki-1578109821.html

Казаки совместно с МЧС спасают леса и степи от пожаров

Казаки Воронежской и Ростовской областей наравне с сотрудниками МЧС спасают леса и степи региона от пожаров. Добровольцы и казаки-дружинники, прошедшие... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:44

2020-10-02T14:44

2020-10-02T14:44

российское казачество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578109454_0:121:1501:965_1400x0_80_0_0_268792df0d8629f1b6611c2a26693ab6.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Казаки Воронежской и Ростовской областей наравне с сотрудниками МЧС спасают леса и степи региона от пожаров. Добровольцы и казаки-дружинники, прошедшие специальное обучение, следят за ситуацией в муниципальных образованиях и немедленно реагируют на звонки местных жителей.В тушении пожаров принимают участие все 635 казаков войска. Добровольцы работают в Аксайском, Шолоховском и Константиновском районах, а также в городе Шахты."Казаки интересны тем, что могут быстро реагировать, когда, к примеру, пожарные части далеко. Вот Октябрьский сельский район – пожарная часть находится в районном центре, а удаленность ведь огромная, поэтому казаки что, будут ждать, пока приедет команда за 45 километров? Да ни в коем случае! За это время сгорит и станица", – сказал Бабыльченко.Он также добавил, что одним из главных преимуществ помощи казачьих дружин является быстрая реакция.Помимо этого воронежские казаки в составе 170 человек и 250 в резерве помогают в районах Борисово-Глебский, Подгорнинский, Семилукский, Новоусманский, Новохоперский, Кантемировский, в городах Лиски, Россошь и селе Явное.

воронежская область

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, ростовская область