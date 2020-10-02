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Казаки совместно с МЧС спасают леса и степи от пожаров
Казаки Воронежской и Ростовской областей наравне с сотрудниками МЧС спасают леса и степи региона от пожаров. Добровольцы и казаки-дружинники, прошедшие... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:44
2020-10-02T14:44
российское казачество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
ростовская область
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Казаки Воронежской и Ростовской областей наравне с сотрудниками МЧС спасают леса и степи региона от пожаров. Добровольцы и казаки-дружинники, прошедшие специальное обучение, следят за ситуацией в муниципальных образованиях и немедленно реагируют на звонки местных жителей.В тушении пожаров принимают участие все 635 казаков войска. Добровольцы работают в Аксайском, Шолоховском и Константиновском районах, а также в городе Шахты."Казаки интересны тем, что могут быстро реагировать, когда, к примеру, пожарные части далеко. Вот Октябрьский сельский район – пожарная часть находится в районном центре, а удаленность ведь огромная, поэтому казаки что, будут ждать, пока приедет команда за 45 километров? Да ни в коем случае! За это время сгорит и станица", – сказал Бабыльченко.Он также добавил, что одним из главных преимуществ помощи казачьих дружин является быстрая реакция.Помимо этого воронежские казаки в составе 170 человек и 250 в резерве помогают в районах Борисово-Глебский, Подгорнинский, Семилукский, Новоусманский, Новохоперский, Кантемировский, в городах Лиски, Россошь и селе Явное.
воронежская область
ростовская область
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российское казачество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, ростовская область

Казаки совместно с МЧС спасают леса и степи от пожаров

14:44 02.10.2020
 
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО)Казаки совместно с МЧС спасают леса и степи от пожаров
Казаки совместно с МЧС спасают леса и степи от пожаров - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Казаки Воронежской и Ростовской областей наравне с сотрудниками МЧС спасают леса и степи региона от пожаров. Добровольцы и казаки-дружинники, прошедшие специальное обучение, следят за ситуацией в муниципальных образованиях и немедленно реагируют на звонки местных жителей.

"У казаков есть свои казачьи дружины по ЧС, добровольные, неоплачиваемые, то есть сформированные по принципу места жительства, и, естественно, они не ждут каких-то приглашений, особых команд. Они сами реагируют по сигналам и по звонкам: местные жители оповещают, когда что-то произошло", – рассказал РИА Новости атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бабыльченко.

В тушении пожаров принимают участие все 635 казаков войска. Добровольцы работают в Аксайском, Шолоховском и Константиновском районах, а также в городе Шахты.
"Казаки интересны тем, что могут быстро реагировать, когда, к примеру, пожарные части далеко. Вот Октябрьский сельский район – пожарная часть находится в районном центре, а удаленность ведь огромная, поэтому казаки что, будут ждать, пока приедет команда за 45 километров? Да ни в коем случае! За это время сгорит и станица", – сказал Бабыльченко.
Он также добавил, что одним из главных преимуществ помощи казачьих дружин является быстрая реакция.

"Когда приедет МЧС, то можно уже будет, во-первых, знать, где, что и в каких объемах горит, и, может быть, даже самим успеть справиться и локализовать очаг возгорания. Они быстро реагируют на происходящее", – добавил атаман.

Помимо этого воронежские казаки в составе 170 человек и 250 в резерве помогают в районах Борисово-Глебский, Подгорнинский, Семилукский, Новоусманский, Новохоперский, Кантемировский, в городах Лиски, Россошь и селе Явное.
 
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Российское казачествоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьРостовская область
 
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