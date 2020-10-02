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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201002/katoliki-1578078418.html
"Разделить верующих". О чем российские спецслужбы предупредили белорусов
США хотят стравить католиков с православными в Белоруссии и готовят провокации, которые могут вынудить верующих на радикальные шаги. Такие опасения высказал... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:00
2020-10-02T13:26
религия и мировоззрение
аналитика - религия и мировоззрение
белорусская православная церковь
александр щипков
александр лукашенко
русская православная церковь
минск
белоруссия
богдан хмельницкий
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов.</strong> США хотят стравить католиков с православными в Белоруссии и готовят провокации, которые могут вынудить верующих на радикальные шаги. Такие опасения высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Этого же боятся и в Русской православной церкви. Реально ли политикам разыграть с белорусами "религиозную карту" — разбирался корреспондент РИА Новости.Раны минувших вековПротесты в Белоруссии не утихают почти два месяца. Демонстранты митингуют, силовики их задерживают. Но, в отличие от августовских акций, между противниками не встают люди с крестами и в рясах.В первые дни после выборов, когда обстановка в стране накалилась до предела, священники выступали посредниками в конфликтах. Особенно — на западе страны."Во многих городах представители власти встречались с протестующими. Накануне начальники РОВД приезжали к католическим священникам. Просили их быть рядом, чтобы не допустить волны спонтанного насилия. И они действительно успокаивали, призывали к диалогу", — вспоминает католик Артем Ткачук, который участвовал в акциях в Гродно.Сейчас страсти немного поутихли и духовенство уже не выходит массово на улицы. Однако церковные служители стараются помочь пастве. Например, вытащить из КПЗ или ходатайствовать в суде."Буквально позавчера в Гродно судили известного в городе хирурга. Александр Цилиндзь — верующий человек, на митинги ходил с иконой и крестом, молился. Дело завели об участии в несанкционированной акции. На заседание поддержать его прибыли единоверцы во главе со священником. А с ними — православный батюшка и протестантский пастор", — рассказывает Артем.И это — в городе, где не понаслышке знают про религиозные столкновения. В XVII веке, во время тридцатилетней русско-польской войны, Гродно находился в эпицентре противостояния католиков и православных.О тех кровавых временах напоминают иконы в местных храмах. В православных — мученика Афанасия Брестского, которого поляки до смерти пытали каленым железом. В католических — священника Андрея Боболи, его зарубили саблями казаки Богдана Хмельницкого.Давно зажившие раны, похоже, решили вскрыть. По данным Службы внешней разведки России, США хотят разжечь конфликт между христианами. Обе конфессии — крупнейшие в Белоруссии. Порядка 80 процентов белорусов крестятся справа налево, то есть по-православному. А около 15 процентов — слева направо, на католический манер.По словам Нарышкина, американские спецслужбы планируют арестовать или даже ранить и убить одного из авторитетных католических священнослужителей. Расчет на то, чтобы подстегнуть верующих "к более активному участию в уличных протестах".В Русской православной церкви обеспокоены информацией разведчиков. И неспроста: в соседней Украине уже 30 лет не утихает внутрицерковный раскол, а вместе с ним — межконфессиональные конфликты православных и грекокатоликов, возникшие на политической почве."Нужно приложить максимум усилий и не допустить втягивания религиозных организаций в политическое противостояние", — заявил РИА Новости первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.ТенденцияОт попыток политизироваться духовенство предостерегал и Александр Лукашенко. В противном случае, по его словам, "государство с безразличием на это смотреть не будет".Так или иначе, верующие вовлечены в политическую повестку. Отсюда и желание их стравить."На интернет-форумах я вижу тенденцию: кто-то стремится противопоставить интересы католиков и православных. Прежде всего те, кто называет народные волнения в стране "прокатолическими" или "пропольскими", заведомо разделяя граждан, — говорит руководитель информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин.Подобные попытки, хоть и единичные, настораживают верующих. Ведь позиция БПЦ, как и католической церкви, по словам священника, сводится к одному главному посылу: остановить конфликт."Нас даже шантажируют: мол, если не примете нашу точку зрения, то мы уйдем из православных храмов. Но мы объясняем, что никого насильно у себя не держим. Мы хотим, чтобы люди знали нашу позицию. Многие антиправославные комментарии в Сети связаны с ее непониманием", — отмечает Лепин.По его словам, Белоруссия — страна межрелигиозного мира. Хотя именно она — одна из немногих на постсоветском пространстве — некогда пережила кровавые распри между верующими."Мы воевали, и нам не понравилось. Поэтому сейчас даже теоретически нет вопросов, которые решались бы агрессией или иными формами недружественного противостояния. Белорусы очень уживчивый народ, тем более на бытовом уровне. Как говорится, "абы человек был добрый и картошку не крал", — объясняет священник.Католики в центре вниманияТак же рассуждают и представители католической церкви. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий уверен, что священнослужители ни от кого не получают инструкций политического характера."Сегодня католическая церковь в Беларуси говорит правду о ситуации в стране, выступает против насилия, призывает к солидарности, единству, согласию, миру, прощению", — подчеркнул он в беседе с журналистами.Тем не менее именно католики на фоне протестов оказались в центре внимания. Большой резонанс имела августовская история с разгоном демонстрантов в Минске. Тогда омоновцы заблокировали людей в соборе Симеона и Елены и час никого не выпускали. Силовики мотивировали это тем, что хотели защитить верующих от митингующих. Глава католической церкви Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал расследовать инцидент.Спустя пару дней, 31 августа, его, гражданина страны, не впустили в Белоруссию. Президент Лукашенко объяснил: священнослужитель попал в список невъездных, потому что возвращался домой, "получив определенные задачи" в Польше. Соседнее государство он неоднократно обвинял в попытках управлять протестами в Минске и других городах."Нас не рассорят"Белорусские католики отрицают связь с правительствами других стран, хотя многие — этнические поляки. Живут они в основном на западе страны, в Гродненской области. И тоже говорят о попытках втянуть их в большое этноконфессиональное противостояние."Если кто-то и хочет в политических целях разыграть религиозную карту и стравить католиков с православными, то это вряд ли удастся. Последние столкновения такого рода были в XIX веке, когда после вхождения в Российскую империю католические храмы переделывали в православные. Но сейчас поссорить людей, живущих в мире и согласии, — нереально, — утверждает католик Александр (имя изменено по его просьбе), житель города Лида Гродненской области. — У нас, например, очень много межконфессиональных браков".Как в православной, так и в католической общине верующие находятся по обе стороны политического противостояния — отмечают все собеседники агентства. Поэтому речь идет о конфликте "согласных и несогласных с результатами выборов", а вовсе не между направлениями христианства.
Почему Россия всегда на стороне нелегетимных сатрапов , которые зубными держаться за власть воюя с собственным народом ? Венесуэла , Сирия , теперь Белоруссия.
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аналитика - религия и мировоззрение, белорусская православная церковь, александр щипков, александр лукашенко, русская православная церковь, минск, белоруссия, богдан хмельницкий, ватикан, сша, в мире

"Разделить верующих". О чем российские спецслужбы предупредили белорусов

08:00 02.10.2020 (обновлено: 13:26 02.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. США хотят стравить католиков с православными в Белоруссии и готовят провокации, которые могут вынудить верующих на радикальные шаги. Такие опасения высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Этого же боятся и в Русской православной церкви. Реально ли политикам разыграть с белорусами "религиозную карту" — разбирался корреспондент РИА Новости.

Раны минувших веков

Протесты в Белоруссии не утихают почти два месяца. Демонстранты митингуют, силовики их задерживают. Но, в отличие от августовских акций, между противниками не встают люди с крестами и в рясах.
В первые дни после выборов, когда обстановка в стране накалилась до предела, священники выступали посредниками в конфликтах. Особенно — на западе страны.
"Во многих городах представители власти встречались с протестующими. Накануне начальники РОВД приезжали к католическим священникам. Просили их быть рядом, чтобы не допустить волны спонтанного насилия. И они действительно успокаивали, призывали к диалогу", — вспоминает католик Артем Ткачук, который участвовал в акциях в Гродно.
Сейчас страсти немного поутихли и духовенство уже не выходит массово на улицы. Однако церковные служители стараются помочь пастве. Например, вытащить из КПЗ или ходатайствовать в суде.
"Буквально позавчера в Гродно судили известного в городе хирурга. Александр Цилиндзь — верующий человек, на митинги ходил с иконой и крестом, молился. Дело завели об участии в несанкционированной акции. На заседание поддержать его прибыли единоверцы во главе со священником. А с ними — православный батюшка и протестантский пастор", — рассказывает Артем.
И это — в городе, где не понаслышке знают про религиозные столкновения. В XVII веке, во время тридцатилетней русско-польской войны, Гродно находился в эпицентре противостояния католиков и православных.
О тех кровавых временах напоминают иконы в местных храмах. В православных — мученика Афанасия Брестского, которого поляки до смерти пытали каленым железом. В католических — священника Андрея Боболи, его зарубили саблями казаки Богдана Хмельницкого.
© SputnikВ Гродно прошел многотысячный митинг
В Гродно завершился многотысячный митинг - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Sputnik
В Гродно прошел многотысячный митинг
Давно зажившие раны, похоже, решили вскрыть. По данным Службы внешней разведки России, США хотят разжечь конфликт между христианами. Обе конфессии — крупнейшие в Белоруссии. Порядка 80 процентов белорусов крестятся справа налево, то есть по-православному. А около 15 процентов — слева направо, на католический манер.
По словам Нарышкина, американские спецслужбы планируют арестовать или даже ранить и убить одного из авторитетных католических священнослужителей. Расчет на то, чтобы подстегнуть верующих "к более активному участию в уличных протестах".
В Русской православной церкви обеспокоены информацией разведчиков. И неспроста: в соседней Украине уже 30 лет не утихает внутрицерковный раскол, а вместе с ним — межконфессиональные конфликты православных и грекокатоликов, возникшие на политической почве.
"Нужно приложить максимум усилий и не допустить втягивания религиозных организаций в политическое противостояние", — заявил РИА Новости первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Тенденция

От попыток политизироваться духовенство предостерегал и Александр Лукашенко. В противном случае, по его словам, "государство с безразличием на это смотреть не будет".
Так или иначе, верующие вовлечены в политическую повестку. Отсюда и желание их стравить.
"На интернет-форумах я вижу тенденцию: кто-то стремится противопоставить интересы католиков и православных. Прежде всего те, кто называет народные волнения в стране "прокатолическими" или "пропольскими", заведомо разделяя граждан, — говорит руководитель информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин.
Подобные попытки, хоть и единичные, настораживают верующих. Ведь позиция БПЦ, как и католической церкви, по словам священника, сводится к одному главному посылу: остановить конфликт.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинский храм-памятник во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь)
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минский храм-памятник во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь)
"Нас даже шантажируют: мол, если не примете нашу точку зрения, то мы уйдем из православных храмов. Но мы объясняем, что никого насильно у себя не держим. Мы хотим, чтобы люди знали нашу позицию. Многие антиправославные комментарии в Сети связаны с ее непониманием", — отмечает Лепин.
По его словам, Белоруссия — страна межрелигиозного мира. Хотя именно она — одна из немногих на постсоветском пространстве — некогда пережила кровавые распри между верующими.
"Мы воевали, и нам не понравилось. Поэтому сейчас даже теоретически нет вопросов, которые решались бы агрессией или иными формами недружественного противостояния. Белорусы очень уживчивый народ, тем более на бытовом уровне. Как говорится, "абы человек был добрый и картошку не крал", — объясняет священник.

Католики в центре внимания

Так же рассуждают и представители католической церкви. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий уверен, что священнослужители ни от кого не получают инструкций политического характера.
"Сегодня католическая церковь в Беларуси говорит правду о ситуации в стране, выступает против насилия, призывает к солидарности, единству, согласию, миру, прощению", — подчеркнул он в беседе с журналистами.
© Depositphotos / meister.wunder.gmail.comКафедральный собор Святой Девы Марии в Минске
Кафедральный собор Св.Девы Марии в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / meister.wunder.gmail.com
Кафедральный собор Святой Девы Марии в Минске
Тем не менее именно католики на фоне протестов оказались в центре внимания. Большой резонанс имела августовская история с разгоном демонстрантов в Минске. Тогда омоновцы заблокировали людей в соборе Симеона и Елены и час никого не выпускали. Силовики мотивировали это тем, что хотели защитить верующих от митингующих. Глава католической церкви Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал расследовать инцидент.
Спустя пару дней, 31 августа, его, гражданина страны, не впустили в Белоруссию. Президент Лукашенко объяснил: священнослужитель попал в список невъездных, потому что возвращался домой, "получив определенные задачи" в Польше. Соседнее государство он неоднократно обвинял в попытках управлять протестами в Минске и других городах.

"Нас не рассорят"

Белорусские католики отрицают связь с правительствами других стран, хотя многие — этнические поляки. Живут они в основном на западе страны, в Гродненской области. И тоже говорят о попытках втянуть их в большое этноконфессиональное противостояние.
"Если кто-то и хочет в политических целях разыграть религиозную карту и стравить католиков с православными, то это вряд ли удастся. Последние столкновения такого рода были в XIX веке, когда после вхождения в Российскую империю католические храмы переделывали в православные. Но сейчас поссорить людей, живущих в мире и согласии, — нереально, — утверждает католик Александр (имя изменено по его просьбе), житель города Лида Гродненской области. — У нас, например, очень много межконфессиональных браков".
Как в православной, так и в католической общине верующие находятся по обе стороны политического противостояния — отмечают все собеседники агентства. Поэтому речь идет о конфликте "согласных и несогласных с результатами выборов", а вовсе не между направлениями христианства.
 
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеБелорусская православная церковьАлександр ЩипковАлександр ЛукашенкоРусская православная церковьМинскБелоруссияБогдан ХмельницкийВатиканСШАВ мире
 
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