Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВоронка от попадания снаряда в результате обстрела в городе Мартуни
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность привлечением боевиков из Сирии и Ливии в карабахский конфликт, призвали к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, говорится в сообщении МИД РФ.
"Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями, а также вовлечением в них боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, недопущению провокационной и воинственной риторики", - говорится в сообщении.
Лавров подчеркнул, что Россия продолжит как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия в поддержку урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.
Министры отметили важную роль, которую могут сыграть страны региона, особенно соседи Азербайджана и Армении, в создании условий, способствующих скорейшему возврату сторон за стол переговоров, говорится в сообщении.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
МИД России в среду заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Отмечалось, что, по поступающим сведениям, в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности, из Сирии и Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, и это не только информация из СМИ.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.