https://ria.ru/20201002/karabakh-1578129778.html

Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность привлечением... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T19:23

2020-10-02T19:23

2020-10-02T19:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мохаммад джавад зариф

сергей лавров

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и его иранский коллега <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a> в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность привлечением боевиков из Сирии и Ливии в карабахский конфликт, призвали к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, говорится в сообщении МИД РФ."Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями, а также вовлечением в них боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, недопущению провокационной и воинственной риторики", - говорится в сообщении.Лавров подчеркнул, что Россия продолжит как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия в поддержку урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.Министры отметили важную роль, которую могут сыграть страны региона, особенно соседи Азербайджана и Армении, в создании условий, способствующих скорейшему возврату сторон за стол переговоров, говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.МИД России в среду заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Отмечалось, что, по поступающим сведениям, в зону конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> перебрасывают боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности, из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в четверг заявила, что Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, и это не только информация из СМИ.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/vzryvy-1578127944.html

https://ria.ru/20201002/patrushev-1578123971.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578120722.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мохаммад джавад зариф, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, в мире