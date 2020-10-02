https://ria.ru/20201002/karabakh-1578119594.html

Пашинян оценил заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил, что приветствует призыв лидеров РФ, США и Франции о прекращении... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:50

2020-10-02T16:50

2020-10-02T16:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в интервью канадскому изданию <a href="https://www.theglobeandmail.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Globe and Mail</a> заявил, что приветствует призыв лидеров РФ, США и Франции о прекращении огня в Нагорном Карабахе.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте."Пашинян заявил, что он приветствует призыв президентов трех стран к прекращению огня, и осудил позицию (президента Турции Тайипа) Эрдогана, отвергнувшего это предложение", - говорится в сообщении пресс-службы армянского кабмина.Премьер также заявил, что поддерживает постоянную связь с Россией, по его мнению, "поведение Турции создает проблемы для всего международного сообщества".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578117745.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578112241.html

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, азербайджан, армения, в мире