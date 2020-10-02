https://ria.ru/20201002/karabakh-1578117134.html

Российские журналисты попали под обстрел в Карабахе

Микроавтобус с российскими и армянскими журналистами попал под бомбежку в карабахском городе Мартакерт, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:14

2020-10-02T16:14

2020-10-02T21:51

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 2 окт — РИА Новости.</strong> Микроавтобус с российскими и армянскими журналистами попал под бомбежку в карабахском городе Мартакерт, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.В частности, под артобстрелом оказались корреспондент программы "Время покажет" на Первом канале, корреспондент РИА Новости, четыре сотрудника армянских каналов, а также волонтер из США, который работает в Ереване.Как сообщил корреспондент агентства, ранее представители СМИ посетили Мартакерт, который из-за артиллерийских обстрелов покинули мирные жители. Журналисты запечатлели обстановку в городе и взяли интервью у военных, после чего направились в Степанакерт."На выезде из Мартакерта, когда автобус проезжал мимо позиций военных, их накрыло неожиданно начавшимся артобстрелом. Рядом с автобусом раздался взрыв, взрывной волной выбило боковое стекло. Журналисты попадали на пол салона автобуса. Автобус проехал еще немного, после чего было принято решение остановиться и спрятаться в укрытие", — сообщил корреспондент РИА Новости.Когда бомбежка закончилась, сопровождающий от местного пресс-центра принял решение вернуться в автобус и срочно покинуть город.Обострение в КарабахеУтром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван обвинили друг на друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства ОДКБ.Накануне <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.

https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578117745.html

https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html

Али Багиров И что они там забыли? 10

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры попавшего под обстрел в Карабахе микроавтобуса с журналистами Попавший под обстрел в Карабахе микроавтобус с журналистами. На кузове видны пулевые отверстия. 2020-10-02T16:14 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, нагорный карабах, в мире