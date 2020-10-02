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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578117134.html
Российские журналисты попали под обстрел в Карабахе
Микроавтобус с российскими и армянскими журналистами попал под бомбежку в карабахском городе Мартакерт, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:14
2020-10-02T21:51
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 2 окт — РИА Новости.</strong> Микроавтобус с российскими и армянскими журналистами попал под бомбежку в карабахском городе Мартакерт, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.В частности, под артобстрелом оказались корреспондент программы "Время покажет" на Первом канале, корреспондент РИА Новости, четыре сотрудника армянских каналов, а также волонтер из США, который работает в Ереване.Как сообщил корреспондент агентства, ранее представители СМИ посетили Мартакерт, который из-за артиллерийских обстрелов покинули мирные жители. Журналисты запечатлели обстановку в городе и взяли интервью у военных, после чего направились в Степанакерт."На выезде из Мартакерта, когда автобус проезжал мимо позиций военных, их накрыло неожиданно начавшимся артобстрелом. Рядом с автобусом раздался взрыв, взрывной волной выбило боковое стекло. Журналисты попадали на пол салона автобуса. Автобус проехал еще немного, после чего было принято решение остановиться и спрятаться в укрытие", — сообщил корреспондент РИА Новости.Когда бомбежка закончилась, сопровождающий от местного пресс-центра принял решение вернуться в автобус и срочно покинуть город.Обострение в КарабахеУтром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван обвинили друг на друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства ОДКБ.Накануне <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578117745.html
https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html
И что они там забыли?
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
нагорный карабах
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Кадры попавшего под обстрел в Карабахе микроавтобуса с журналистами
Попавший под обстрел в Карабахе микроавтобус с журналистами. На кузове видны пулевые отверстия.
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, нагорный карабах, в мире

Российские журналисты попали под обстрел в Карабахе

16:14 02.10.2020 (обновлено: 21:51 02.10.2020)
 
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СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 2 окт — РИА Новости. Микроавтобус с российскими и армянскими журналистами попал под бомбежку в карабахском городе Мартакерт, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, под артобстрелом оказались корреспондент программы "Время покажет" на Первом канале, корреспондент РИА Новости, четыре сотрудника армянских каналов, а также волонтер из США, который работает в Ереване.
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Как сообщил корреспондент агентства, ранее представители СМИ посетили Мартакерт, который из-за артиллерийских обстрелов покинули мирные жители. Журналисты запечатлели обстановку в городе и взяли интервью у военных, после чего направились в Степанакерт.
"На выезде из Мартакерта, когда автобус проезжал мимо позиций военных, их накрыло неожиданно начавшимся артобстрелом. Рядом с автобусом раздался взрыв, взрывной волной выбило боковое стекло. Журналисты попадали на пол салона автобуса. Автобус проехал еще немного, после чего было принято решение остановиться и спрятаться в укрытие", — сообщил корреспондент РИА Новости.
Когда бомбежка закончилась, сопровождающий от местного пресс-центра принял решение вернуться в автобус и срочно покинуть город.
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Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства ОДКБ.
Накануне Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияНагорный КарабахВ мире
 
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