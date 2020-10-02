https://ria.ru/20201002/karabakh-1578101440.html

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, обменялись также подробной... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:41

2020-10-02T12:41

2020-10-02T13:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

александр лукашенко

владимир путин

в мире

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<strong>МИНСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Президенты Белоруссии и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по телефону обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, обменялись также подробной информацией об обстановке внутри своих стран в связи с "имеющимися европейскими проблемами", сообщил <a href="https://sputnik.by/politics/20201002/1045810392/Lukashenko-i-Putin-pogovorili-po-telefonu.html" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>."Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялся сегодня… В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и России, обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.<a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Белоруссия >></a>

https://ria.ru/20201001/boeviki-1578059731.html

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нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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нагорный карабах, александр лукашенко, владимир путин, в мире