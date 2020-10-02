Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
12:41 02.10.2020 (обновлено: 13:10 02.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, обменялись также подробной информацией об обстановке внутри своих стран в связи с "имеющимися европейскими проблемами", сообщил Sputnik Белоруссия.
"Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялся сегодня… В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и России, обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.