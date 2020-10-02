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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578101440.html
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, обменялись также подробной... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:41
2020-10-02T13:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
александр лукашенко
владимир путин
в мире
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<strong>МИНСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Президенты Белоруссии и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по телефону обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, обменялись также подробной информацией об обстановке внутри своих стран в связи с "имеющимися европейскими проблемами", сообщил <a href="https://sputnik.by/politics/20201002/1045810392/Lukashenko-i-Putin-pogovorili-po-telefonu.html" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>."Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялся сегодня… В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и России, обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.<a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Белоруссия &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578059731.html
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нагорный карабах
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нагорный карабах, александр лукашенко, владимир путин, в мире

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

12:41 02.10.2020 (обновлено: 13:10 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, обменялись также подробной информацией об обстановке внутри своих стран в связи с "имеющимися европейскими проблемами", сообщил Sputnik Белоруссия.
"Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялся сегодня… В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и России, обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
 
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