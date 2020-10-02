https://ria.ru/20201002/karabakh-1578092086.html
Армения заявила об ударе Азербайджана по Гадруту из РСЗО "Смерч"
Вооруженные силы Азербайджана нанесли в пятницу удар из реактивной системы залпового огня "Смерч" по городу Гадрут в Карабахе, сообщил представитель минобороны... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:59
2020-10-02T10:59
2020-10-02T13:18
арцрун ованнисян
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836467_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1b8db3d1b31b6c2bec584fb8f451a5e3.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы Азербайджана нанесли в пятницу удар из реактивной системы залпового огня "Смерч" по городу Гадрут в Карабахе, сообщил представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>."Только что "Смерч" нанес удар по городу Гадрут. Есть раненные среди гражданского населения", - написал Ованнисян в Facebook.Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578059731.html
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836467_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c5787fb49c1f742c0c11cb5ff968b808.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арцрун ованнисян, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.
Вооруженные силы Азербайджана нанесли в пятницу удар из реактивной системы залпового огня "Смерч" по городу Гадрут в Карабахе, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян
.
"Только что "Смерч" нанес удар по городу Гадрут. Есть раненные среди гражданского населения", - написал Ованнисян в Facebook.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении
впервые. Президент Азербайджана
утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.