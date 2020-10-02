https://ria.ru/20201002/karabakh-1578092086.html

Армения заявила об ударе Азербайджана по Гадруту из РСЗО "Смерч"

Вооруженные силы Азербайджана нанесли в пятницу удар из реактивной системы залпового огня "Смерч" по городу Гадрут в Карабахе, сообщил представитель минобороны... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T10:59

2020-10-02T10:59

2020-10-02T13:18

арцрун ованнисян

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы Азербайджана нанесли в пятницу удар из реактивной системы залпового огня "Смерч" по городу Гадрут в Карабахе, сообщил представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>."Только что "Смерч" нанес удар по городу Гадрут. Есть раненные среди гражданского населения", - написал Ованнисян в Facebook.Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20201001/boeviki-1578059731.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, азербайджан, армения, в мире