https://ria.ru/20201002/karabakh-1578085053.html

Экс-представитель Госдепа оценил перспективы урегулирования в Карабахе

Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут многое сделать для мира в Карабахе, заявил РИА Новости бывший спецпредставитель США по... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:37

2020-10-02T08:37

2020-10-02T08:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут многое сделать для мира в Карабахе, заявил РИА Новости бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.По его словам, три страны не могут ни к чему принудить стороны, но должны работать вместе над компромиссом, который будет приемлем для сторон конфликта.Кавано напомнил, что по крайней мере один раз, в 2001 году, при его непосредственном участии стороны конфликта близко подошли к решению на переговорах в Ки-Уэст в США, но в конечном итоге соглашения достичь не удалось. Экс-дипломат считает, что проблема в том, что население <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> не было готово к решению, а лидеры не пытались его изложить гражданам в полном объеме.Кавано не стал говорить о том, какую сторону считает ответственной за нынешнее обострение. По словам экс-дипломата, важнее то, кто первым будет готов сесть за стол переговоров.Он отметил, что без доброй воли сторон нельзя добиться прогресса — так, за все время конфликта сопредседатели Минской группы не смогли убедить стороны организовать мониторинговый механизм, чтобы определить, кто начал те или иные столкновения.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

россия

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире