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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578085053.html
Экс-представитель Госдепа оценил перспективы урегулирования в Карабахе
Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут многое сделать для мира в Карабахе, заявил РИА Новости бывший спецпредставитель США по... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:37
2020-10-02T08:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут многое сделать для мира в Карабахе, заявил РИА Новости бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.По его словам, три страны не могут ни к чему принудить стороны, но должны работать вместе над компромиссом, который будет приемлем для сторон конфликта.Кавано напомнил, что по крайней мере один раз, в 2001 году, при его непосредственном участии стороны конфликта близко подошли к решению на переговорах в Ки-Уэст в США, но в конечном итоге соглашения достичь не удалось. Экс-дипломат считает, что проблема в том, что население <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> не было готово к решению, а лидеры не пытались его изложить гражданам в полном объеме.Кавано не стал говорить о том, какую сторону считает ответственной за нынешнее обострение. По словам экс-дипломата, важнее то, кто первым будет готов сесть за стол переговоров.Он отметил, что без доброй воли сторон нельзя добиться прогресса — так, за все время конфликта сопредседатели Минской группы не смогли убедить стороны организовать мониторинговый механизм, чтобы определить, кто начал те или иные столкновения.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
россия
нагорно-карабахская республика
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сша
азербайджан
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353
60
россия, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире

Экс-представитель Госдепа оценил перспективы урегулирования в Карабахе

08:37 02.10.2020 (обновлено: 08:38 02.10.2020)
 
© Фото : Госслужба НКР по чрезвычайным ситуациямРазрушения в результате азербайджанской бомбардировки в городе Мартакерт
Разрушения в результате азербайджанской бомбардировки в городе Мартакерт - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Госслужба НКР по чрезвычайным ситуациям
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут многое сделать для мира в Карабахе, заявил РИА Новости бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.

"Они могут сделать многое... В прошлой совместной работе мы видели, что этот дипломатический механизм, созданный для работы по Нагорному Карабаху, имеет потенциал для того, чтобы принести мир", - сказал Кавано.

По его словам, три страны не могут ни к чему принудить стороны, но должны работать вместе над компромиссом, который будет приемлем для сторон конфликта.
Кавано напомнил, что по крайней мере один раз, в 2001 году, при его непосредственном участии стороны конфликта близко подошли к решению на переговорах в Ки-Уэст в США, но в конечном итоге соглашения достичь не удалось. Экс-дипломат считает, что проблема в том, что население Армении и Азербайджана не было готово к решению, а лидеры не пытались его изложить гражданам в полном объеме.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Кавано не стал говорить о том, какую сторону считает ответственной за нынешнее обострение. По словам экс-дипломата, важнее то, кто первым будет готов сесть за стол переговоров.
Он отметил, что без доброй воли сторон нельзя добиться прогресса — так, за все время конфликта сопредседатели Минской группы не смогли убедить стороны организовать мониторинговый механизм, чтобы определить, кто начал те или иные столкновения.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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