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Инфографика
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. Армения, непризнанная... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:44
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инфографика
региональные конфликты
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. Армения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) и Азербайджан ежедневно сообщают о новых очагах противостояния, человеческих жертвах и уничтоженной технике противника. Смотрите в инфографике Ria.ru, что происходит в зоне боевых действий в настоящее время.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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инфографика, региональные конфликты, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Военная обстановка в Нагорном Карабахе

10:44 02.10.2020 (обновлено: 13:30 02.10.2020)
 
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. Армения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) и Азербайджан ежедневно сообщают о новых очагах противостояния, человеческих жертвах и уничтоженной технике противника. Смотрите в инфографике Ria.ru, что происходит в зоне боевых действий в настоящее время.
 
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ИнфографикаРегиональные конфликтыНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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