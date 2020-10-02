https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Военная обстановка в Нагорном Карабахе

Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. Армения, непризнанная... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T10:44

2020-10-02T10:44

2020-10-02T13:30

инфографика

региональные конфликты

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. Армения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) и Азербайджан ежедневно сообщают о новых очагах противостояния, человеческих жертвах и уничтоженной технике противника. Смотрите в инфографике Ria.ru, что происходит в зоне боевых действий в настоящее время.

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, региональные конфликты, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире