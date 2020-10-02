https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. Армения, непризнанная... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:44
2020-10-02T10:44
2020-10-02T13:30
инфографика
региональные конфликты
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127359_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_fc4963936905dd1fdf01139be0aee8b4.png
Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. Армения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) и Азербайджан ежедневно сообщают о новых очагах противостояния, человеческих жертвах и уничтоженной технике противника. Смотрите в инфографике Ria.ru, что происходит в зоне боевых действий в настоящее время.
6
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127359_126:0:875:562_1400x0_80_0_0_0da19cb943d7b2c7c5f3ba7b1df9210a.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, региональные конфликты, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире