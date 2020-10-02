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https://ria.ru/20201002/kanikuly-1578105069.html
Эпидемиолог оценил решение ввести длинные каникулы в московских школах
Решение о введении двухнедельных каникул для столичных школьников целесообразно, оно должно принести положительные результаты, поскольку это большой срок для... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:30
2020-10-02T13:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Решение о введении двухнедельных каникул для столичных школьников целесообразно, оно должно принести положительные результаты, поскольку это большой срок для коронавируса, сообщил РИА Новости член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев, уточнив, что вопрос о переводе на дистанционное обучение лучше поднимать после.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что по рекомендации санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний коронавирусной инфекцией было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября."Две недели - большой срок для коронавируса, ситуация может переломиться. Там будет видно. Этот срок, эти каникулы - целесообразное, очень правильное решение руководства, оно должно принести свои результаты положительные", - прокомментировал решение столичных властей Зуев.Отвечая на вопрос о том, нужно ли полностью переводить образование в формат дистанционного, эпидемиолог ответил, что "лучшим советчиком будет время", и решение лучше принимать исходя из тех результатов, которые покажут двухнедельные каникулы. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201002/otpusk-1578087369.html
Да никто не будет учиться дистанционно, неужели не понятно? Даже в школе детей трудно оторвать от мобилы, а дома они вообще без присмотра родителей делать ничего не будут, не тот уровень сознания. Дистанционка - это смерть системы образования.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Эпидемиолог оценил решение ввести длинные каникулы в московских школах

13:30 02.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУченики на территории школы
Ученики на территории школы - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Решение о введении двухнедельных каникул для столичных школьников целесообразно, оно должно принести положительные результаты, поскольку это большой срок для коронавируса, сообщил РИА Новости член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев, уточнив, что вопрос о переводе на дистанционное обучение лучше поднимать после.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по рекомендации санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний коронавирусной инфекцией было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября.
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"Две недели - большой срок для коронавируса, ситуация может переломиться. Там будет видно. Этот срок, эти каникулы - целесообразное, очень правильное решение руководства, оно должно принести свои результаты положительные", - прокомментировал решение столичных властей Зуев.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли полностью переводить образование в формат дистанционного, эпидемиолог ответил, что "лучшим советчиком будет время", и решение лучше принимать исходя из тех результатов, которые покажут двухнедельные каникулы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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