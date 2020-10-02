Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/kamchatka-1578133929.html
На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки, причиной этого, вероятно, стало химическое загрязнение воды, сообщил РИА Новости врио... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T21:23
2020-10-03T00:02
владимир солодов
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100219/06/1002190642_0:322:2497:1727_1400x0_80_0_0_1e32f4ff86dc11562c17813f649b81fd.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости.</strong> Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки, причиной этого, вероятно, стало химическое загрязнение воды, сообщил РИА Новости врио министра природных ресурсов и экологии <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">края</a> Алексей Кумарьков.Местные жители опубликовали фото и видео с побережья, которое усеяно мертвыми морскими звездами и морскими ежами, очевидцы заметили и погибшего осьминога. Кроме того, в соцсетях написали, что на берегу обнаружили ларгу и нескольких чаек без видимых травм или повреждений. Аналогичная ситуация наблюдается еще на двух пляжах неподалеку.При этом во вторник глава Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> сообщил, что серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. После купания у местных жителей опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды: содержание нефтепродуктов превышает норму в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Власти сообщили о загрязнении морской воды, предположительно, техническим маслом. Местным жителям рекомендовали воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку."Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a>, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены нефтепродукты, фенолы. Что это и каков источник — надзорные органы выясняют", — сказал Кумарьков.Он отметил, что, скорее всего, массовый выброс и гибель морских животных, раздражение на коже у людей, изменение цвета воды связаны между собой."Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. &lt;...&gt; Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы", — указал собеседник агентства.Власти обратились в прокуратуру, терруправление <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> и управление <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>, которые проводят проверку.Врио министра добавил, что пока Камчатское УГМС подтверждает ранее полученные данные, что на Халактырском пляже есть превышение нормы нефтепродуктов в 4 раза и фенолов в 2,5 раза.
https://ria.ru/20200930/ekologiya-1577981114.html
Северные реки отравлены соляркой вытекшей из проржавевших цистерн, сибирские леса вырублены, из Байкала больше нельзя пить воду, из моря на берег выбрасываются животные. Шло третье десятилетие правления Путина. То ли ещё будет.
46
Неужели и это сойдëт с рук американцам?
22
7
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/100219/06/1002190642_0:88:2497:1961_1400x0_80_0_0_6e891807b8436ebd480abe3113d2c2c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир солодов, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег

21:23 02.10.2020 (обновлено: 00:02 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Нескоромный / Перейти в фотобанкПобережье Охотского моря на Камчатке
Побережье Охотского моря на Камчатке - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгений Нескоромный
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки, причиной этого, вероятно, стало химическое загрязнение воды, сообщил РИА Новости врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.
Местные жители опубликовали фото и видео с побережья, которое усеяно мертвыми морскими звездами и морскими ежами, очевидцы заметили и погибшего осьминога. Кроме того, в соцсетях написали, что на берегу обнаружили ларгу и нескольких чаек без видимых травм или повреждений. Аналогичная ситуация наблюдается еще на двух пляжах неподалеку.
При этом во вторник глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. После купания у местных жителей опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды: содержание нефтепродуктов превышает норму в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Власти сообщили о загрязнении морской воды, предположительно, техническим маслом. Местным жителям рекомендовали воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку.
"Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены нефтепродукты, фенолы. Что это и каков источник — надзорные органы выясняют", — сказал Кумарьков.
Он отметил, что, скорее всего, массовый выброс и гибель морских животных, раздражение на коже у людей, изменение цвета воды связаны между собой.
"Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. <...> Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы", — указал собеседник агентства.
Власти обратились в прокуратуру, терруправление Росрыболовства и управление Росприроднадзора, которые проводят проверку.
Врио министра добавил, что пока Камчатское УГМС подтверждает ранее полученные данные, что на Халактырском пляже есть превышение нормы нефтепродуктов в 4 раза и фенолов в 2,5 раза.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 10:08
Не все органы власти эффективно работают в сфере экологии, заявил Путин
 
Обсудить7
Владимир СолодовФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
22:30В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
22:06Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
Лента новостейМолния