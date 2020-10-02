https://ria.ru/20201002/gretsiya-1578088285.html
В Греции обновили подсветку самой посещаемой достопримечательности
Акрополь — самый посещаемый туристический объект Греции — обрел новую эффектную подсветку, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:22
2020-10-02T18:22
2020-10-02T18:22
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
греция
афины
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Акрополь — самый посещаемый туристический объект Греции — обрел новую эффектную подсветку, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52894.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Отныне на фоне ночного пейзажа греческой столицы античное строение выглядит еще выразительнее. Чтобы создать схемы освещения разных оттенков и интенсивности, команда специалистов во главе с известным дизайнером по свету Элефтерией Деко работала два месяца. Специалисты составили детальный план всех объектов, находящихся на территории музейного комплекса. Были учтены объем и геометрия каждого памятника со всех возможных точек зрения. Свет в 2D- и 3D-проекциях выстаивался так, чтобы подчеркнуть белый цвет мрамора и рельефность всех элементов.Особенность проекта и в его экологичности: все установленные лампы являются энергосберегающими, их свет не вредит цвету античного сооружения. Светильников стало меньше: их цвет и расположение выбраны так, что днем их практически не было видно.Аккуратно спрятаны все кабели и проводки, так что ничто не помешает эстетическому впечатлению от созерцания Акрополя.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
греция
афины
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, греция, афины
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.
Акрополь — самый посещаемый туристический объект Греции — обрел новую эффектную подсветку, сообщает
АТОР.
Отныне на фоне ночного пейзажа греческой столицы античное строение выглядит еще выразительнее. Чтобы создать схемы освещения разных оттенков и интенсивности, команда специалистов во главе с известным дизайнером по свету Элефтерией Деко работала два месяца.
Специалисты составили детальный план всех объектов, находящихся на территории музейного комплекса. Были учтены объем и геометрия каждого памятника со всех возможных точек зрения. Свет в 2D- и 3D-проекциях выстаивался так, чтобы подчеркнуть белый цвет мрамора и рельефность всех элементов.
Особенность проекта и в его экологичности: все установленные лампы являются энергосберегающими, их свет не вредит цвету античного сооружения. Светильников стало меньше: их цвет и расположение выбраны так, что днем их практически не было видно.
Аккуратно спрятаны все кабели и проводки, так что ничто не помешает эстетическому впечатлению от созерцания Акрополя.