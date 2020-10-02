https://ria.ru/20201002/gramota-1578060278.html

Берестяную грамоту, относящуюся к XIV веку, нашли в Великом Новгороде

Экспедиция Института археологии РАН нашла фрагмент берестяной грамоты, относящейся к XIV веку, во время раскопок мостовой Воздвиженской улицы в Великом... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T05:14

2020-10-02T05:14

2020-10-02T05:14

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новости культуры

археология

российская академия наук

великий новгород

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. </strong>Экспедиция Института археологии РАН нашла фрагмент берестяной грамоты, относящейся к XIV веку, во время раскопок мостовой Воздвиженской улицы в Великом Новгороде, сообщили в пресс-службе института."Под мостовой Воздвиженской улицы обнаружен фрагмент берестяной грамоты № 1132. В древности грамота была разорвана. Сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк", - говорится в сообщении пресс-службы института.В пресс-релизе отмечается, что текст грамоты сейчас изучается."Можно лишь сообщить о том, что автор задает своему адресату вопрос: "чи пойдет рать за Волок", а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда", - добавляется в сообщении пресс-службы.Археологи отмечают, что грамота написана и отправлена, вероятно, из Заволочья, восточной исторической области Новгородской земли, находящейся за "волоками", в бассейне Северной Двины и Онеги, на территории современной Вологодской и Архангельской областей. А саму грамоту, предварительно, можно датировать третьей четвертью XIV века, поскольку рядом с ней, на территории усадьбы, примыкающей к мостовой, обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах.

https://ria.ru/20200924/raskopki-1577712844.html

великий новгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, археология, российская академия наук, великий новгород