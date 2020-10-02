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https://ria.ru/20201002/gramota-1578060278.html
Берестяную грамоту, относящуюся к XIV веку, нашли в Великом Новгороде
Экспедиция Института археологии РАН нашла фрагмент берестяной грамоты, относящейся к XIV веку, во время раскопок мостовой Воздвиженской улицы в Великом... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T05:14
2020-10-02T05:14
культура
новости культуры
археология
российская академия наук
великий новгород
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. </strong>Экспедиция Института археологии РАН нашла фрагмент берестяной грамоты, относящейся к XIV веку, во время раскопок мостовой Воздвиженской улицы в Великом Новгороде, сообщили в пресс-службе института."Под мостовой Воздвиженской улицы обнаружен фрагмент берестяной грамоты № 1132. В древности грамота была разорвана. Сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк", - говорится в сообщении пресс-службы института.В пресс-релизе отмечается, что текст грамоты сейчас изучается."Можно лишь сообщить о том, что автор задает своему адресату вопрос: "чи пойдет рать за Волок", а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда", - добавляется в сообщении пресс-службы.Археологи отмечают, что грамота написана и отправлена, вероятно, из Заволочья, восточной исторической области Новгородской земли, находящейся за "волоками", в бассейне Северной Двины и Онеги, на территории современной Вологодской и Архангельской областей. А саму грамоту, предварительно, можно датировать третьей четвертью XIV века, поскольку рядом с ней, на территории усадьбы, примыкающей к мостовой, обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах.
https://ria.ru/20200924/raskopki-1577712844.html
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новости культуры, археология, российская академия наук, великий новгород

Берестяную грамоту, относящуюся к XIV веку, нашли в Великом Новгороде

05:14 02.10.2020
 
© Фото : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наукФрагмент берестяной грамоты, найденный экспедицией Института археологии РАН в Великом Новгороде
Фрагмент берестяной грамоты, найденный экспедицией Института археологии РАН в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Экспедиция Института археологии РАН нашла фрагмент берестяной грамоты, относящейся к XIV веку, во время раскопок мостовой Воздвиженской улицы в Великом Новгороде, сообщили в пресс-службе института.
"Под мостовой Воздвиженской улицы обнаружен фрагмент берестяной грамоты № 1132. В древности грамота была разорвана. Сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк", - говорится в сообщении пресс-службы института.
В пресс-релизе отмечается, что текст грамоты сейчас изучается.
"Можно лишь сообщить о том, что автор задает своему адресату вопрос: "чи пойдет рать за Волок", а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда", - добавляется в сообщении пресс-службы.
Археологи отмечают, что грамота написана и отправлена, вероятно, из Заволочья, восточной исторической области Новгородской земли, находящейся за "волоками", в бассейне Северной Двины и Онеги, на территории современной Вологодской и Архангельской областей. А саму грамоту, предварительно, можно датировать третьей четвертью XIV века, поскольку рядом с ней, на территории усадьбы, примыкающей к мостовой, обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах.
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