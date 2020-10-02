https://ria.ru/20201002/gosduma-1578088729.html

В Госдуме рассказали о рекомендациях депутатам не посещать другие страны

Депутатам Госдумы было рекомендовано отказаться от поездок за границу ещё в марте из-за пандемии COVID-19, эти рекомендации сохраняются, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T10:12

2020-10-02T10:12

2020-10-02T10:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

госдума рф

вячеслав володин

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Депутатам <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> было рекомендовано отказаться от поездок за границу ещё в марте из-за пандемии COVID-19, эти рекомендации сохраняются, рассказали РИА Новости в аппарате Госдумы.Ранее <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a> сообщили, что в связи с ростом случаев заболевания COVID-19 депутатам Госдумы рекомендовали не посещать другие страны в личных целях, а также исключили из графика международные командировки."Рекомендации депутатам воздержаться от поездок за рубеж были приняты ещё в марте. Они остаются в силе", - сообщили агентству в аппарате.Как пояснил собеседник, никаких дополнительных рекомендаций для депутатов принято не было, сохраняются ранее действующие, в частности, отмена большинства командировок и крупных мероприятий.Ранее сообщалось, что одним из первых решений, касающихся непосредственно работы депутатов на фоне распространения коронавируса, стало ограничение командировок парламентариев. Решение было принято в начале февраля, как говорил спикер ГД <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, на основании интересов россиян. Как пояснял спикер Госдумы, ограничение поездок позволит не провоцировать распространение инфекции в РФ. С ухудшением эпидемиологической обстановки Госдума также решила отказаться от проведения массовых мероприятий в офлайн-режиме: круглых столов, парламентских слушаний и экскурсий в своем здании. Кроме того, были отменены поездки в страны, где сложилась неблагоприятная обстановка с коронавирусом.Позднее было решено отменить масштабное международное мероприятие - форум "Развитие парламентаризма", провести который планировалось летом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Председатель Госдумы заявлял, что форум перенесен на 2021 год. Как сообщила в четверг глава аппарата ГД Татьяна Воронова, Госдума уже сэкономила в 2020 году 161 миллион рублей в связи с отменой международных мероприятий.

https://ria.ru/20200922/gosduma-1577595283.html

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577935406.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, москва, политика