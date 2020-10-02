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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/gosduma-1578088729.html
В Госдуме рассказали о рекомендациях депутатам не посещать другие страны
Депутатам Госдумы было рекомендовано отказаться от поездок за границу ещё в марте из-за пандемии COVID-19, эти рекомендации сохраняются, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:12
2020-10-02T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
вячеслав володин
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Депутатам <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> было рекомендовано отказаться от поездок за границу ещё в марте из-за пандемии COVID-19, эти рекомендации сохраняются, рассказали РИА Новости в аппарате Госдумы.Ранее <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a> сообщили, что в связи с ростом случаев заболевания COVID-19 депутатам Госдумы рекомендовали не посещать другие страны в личных целях, а также исключили из графика международные командировки."Рекомендации депутатам воздержаться от поездок за рубеж были приняты ещё в марте. Они остаются в силе", - сообщили агентству в аппарате.Как пояснил собеседник, никаких дополнительных рекомендаций для депутатов принято не было, сохраняются ранее действующие, в частности, отмена большинства командировок и крупных мероприятий.Ранее сообщалось, что одним из первых решений, касающихся непосредственно работы депутатов на фоне распространения коронавируса, стало ограничение командировок парламентариев. Решение было принято в начале февраля, как говорил спикер ГД <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, на основании интересов россиян. Как пояснял спикер Госдумы, ограничение поездок позволит не провоцировать распространение инфекции в РФ. С ухудшением эпидемиологической обстановки Госдума также решила отказаться от проведения массовых мероприятий в офлайн-режиме: круглых столов, парламентских слушаний и экскурсий в своем здании. Кроме того, были отменены поездки в страны, где сложилась неблагоприятная обстановка с коронавирусом.Позднее было решено отменить масштабное международное мероприятие - форум "Развитие парламентаризма", провести который планировалось летом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Председатель Госдумы заявлял, что форум перенесен на 2021 год. Как сообщила в четверг глава аппарата ГД Татьяна Воронова, Госдума уже сэкономила в 2020 году 161 миллион рублей в связи с отменой международных мероприятий.
https://ria.ru/20200922/gosduma-1577595283.html
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577935406.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, москва, политика

В Госдуме рассказали о рекомендациях депутатам не посещать другие страны

10:12 02.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Депутатам Госдумы было рекомендовано отказаться от поездок за границу ещё в марте из-за пандемии COVID-19, эти рекомендации сохраняются, рассказали РИА Новости в аппарате Госдумы.
Ранее "Известия" сообщили, что в связи с ростом случаев заболевания COVID-19 депутатам Госдумы рекомендовали не посещать другие страны в личных целях, а также исключили из графика международные командировки.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Владимир Бортко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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"Рекомендации депутатам воздержаться от поездок за рубеж были приняты ещё в марте. Они остаются в силе", - сообщили агентству в аппарате.
Как пояснил собеседник, никаких дополнительных рекомендаций для депутатов принято не было, сохраняются ранее действующие, в частности, отмена большинства командировок и крупных мероприятий.
Ранее сообщалось, что одним из первых решений, касающихся непосредственно работы депутатов на фоне распространения коронавируса, стало ограничение командировок парламентариев. Решение было принято в начале февраля, как говорил спикер ГД Вячеслав Володин, на основании интересов россиян. Как пояснял спикер Госдумы, ограничение поездок позволит не провоцировать распространение инфекции в РФ. С ухудшением эпидемиологической обстановки Госдума также решила отказаться от проведения массовых мероприятий в офлайн-режиме: круглых столов, парламентских слушаний и экскурсий в своем здании. Кроме того, были отменены поездки в страны, где сложилась неблагоприятная обстановка с коронавирусом.
Позднее было решено отменить масштабное международное мероприятие - форум "Развитие парламентаризма", провести который планировалось летом в Москве. Председатель Госдумы заявлял, что форум перенесен на 2021 год. Как сообщила в четверг глава аппарата ГД Татьяна Воронова, Госдума уже сэкономила в 2020 году 161 миллион рублей в связи с отменой международных мероприятий.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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