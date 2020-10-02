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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20201002/glina-1578117923.html
В Оренбуржье оценили запасы ценной белой глины
В Оренбуржье провели оценку запасов каолина - белой глины – ценного сырья для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:24
2020-10-02T17:16
оренбургская область
денис паслер
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<strong>ОРЕНБУРГ, 2 окт _ РИА Новости</strong>. В Оренбуржье провели оценку запасов каолина - белой глины – ценного сырья для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, выявлены запасы в объеме около 400 миллионов тонн, сообщил журналистам губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>.В настоящее время потребности отечественной промышленности в высококачественном каолине удовлетворяются за счет импортных поставок из Украины, Казахстана, США и Великобритании.Глава региона также отметил, что областные власти намерены уделять особое внимание подготовке грамотных кадров для работы в сфере геологоразведки на базе организаций профессионального образования."Росгеология в этом также заинтересована. Значит, у наших выпускников профильных учебных заведений появятся хорошие перспективы трудоустройства. Это не последний наш совместный проект – я надеюсь, что нам удастся продолжить исследование оренбургских недр", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20201002/orsk-1578098295.html
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денис паслер

В Оренбуржье оценили запасы ценной белой глины

16:24 02.10.2020 (обновлено: 17:16 02.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 2 окт _ РИА Новости. В Оренбуржье провели оценку запасов каолина - белой глины – ценного сырья для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, выявлены запасы в объеме около 400 миллионов тонн, сообщил журналистам губернатор региона Денис Паслер.
"Оценка месторождения в Оренбуржье очень важна для воспроизводства минерально-сырьевой базы региона. Для Оренбуржья открытие месторождения и запуск добычи означает рост экономического потенциала", – сказал губернатор во время посещения вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным каолинового месторождения в Светлинском районе.
В настоящее время потребности отечественной промышленности в высококачественном каолине удовлетворяются за счет импортных поставок из Украины, Казахстана, США и Великобритании.
Глава региона также отметил, что областные власти намерены уделять особое внимание подготовке грамотных кадров для работы в сфере геологоразведки на базе организаций профессионального образования.
Вид на Орск - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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"Росгеология в этом также заинтересована. Значит, у наших выпускников профильных учебных заведений появятся хорошие перспективы трудоустройства. Это не последний наш совместный проект – я надеюсь, что нам удастся продолжить исследование оренбургских недр", - сказал губернатор.
 
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Оренбургская областьДенис Паслер
 
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