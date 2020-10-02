https://ria.ru/20201002/glina-1578117923.html

В Оренбуржье оценили запасы ценной белой глины

В Оренбуржье провели оценку запасов каолина - белой глины – ценного сырья для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:24

2020-10-02T16:24

2020-10-02T17:16

оренбургская область

денис паслер

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<strong>ОРЕНБУРГ, 2 окт _ РИА Новости</strong>. В Оренбуржье провели оценку запасов каолина - белой глины – ценного сырья для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, выявлены запасы в объеме около 400 миллионов тонн, сообщил журналистам губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>.В настоящее время потребности отечественной промышленности в высококачественном каолине удовлетворяются за счет импортных поставок из Украины, Казахстана, США и Великобритании.Глава региона также отметил, что областные власти намерены уделять особое внимание подготовке грамотных кадров для работы в сфере геологоразведки на базе организаций профессионального образования."Росгеология в этом также заинтересована. Значит, у наших выпускников профильных учебных заведений появятся хорошие перспективы трудоустройства. Это не последний наш совместный проект – я надеюсь, что нам удастся продолжить исследование оренбургских недр", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20201002/orsk-1578098295.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер