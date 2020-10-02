https://ria.ru/20201002/germaniya-1578113664.html

Москва доказала российское происхождение икон, задержанных в Германии

Специалисты Минкультуры РФ представили доказательства о российском происхождении икон и предметов культа, задержанных таможней ФРГ, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:32

2020-10-02T15:32

2020-10-02T15:32

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<strong>БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты Минкультуры РФ представили доказательства о российском происхождении икон и предметов культа, задержанных таможней ФРГ, заявили РИА Новости в посольстве России в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>.Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили ранее РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.Ранее в СМИ появилась информация, что в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> планируют передать России около трех тысяч икон, конфискованных на границе. Как заявил РИА Новости председатель синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов), сроки передачи пока неизвестны, если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры."В 2018 году было получено разрешение на поездку в ФРГ специалистов Минкультуры России (сотрудников ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" и Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева), а также представителя НЦБ <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_organizacija_ugolovnojj_policii/" target="_blank" data-auto="true">Интерпол</a> МВД России для проведения соответствующих экспертиз. По итогам осуществленных работ отечественные специалисты предоставили дополнительные аргументированные доказательства российского происхождении упомянутых объектов", - заявили агентству в посольстве.Касаясь истории вопроса, в дипмиссии отметили, что еще в 2017 году германской стороной было принято решение вернуть около 3 тысяч икон и предметов сакрального значения, задержанных с начала 1990-х годов таможней ФРГ на каналах незаконного ввоза, государствам их происхождения. Со стороны федерального правительства ФРГ данный вопрос курирует аппарат уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Ряду стран, в том числе <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, была предоставлена возможность заявить соответствующие претензии."Германским партнерам была направлена убедительная информация о том, что основная часть удерживаемых объектов имеет российское происхождение", - сообщили в посольстве.

https://ria.ru/20201002/germaniya-1578112365.html

https://ria.ru/20201001/ikona-1578041348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, интерпол, германия, в мире