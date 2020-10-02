Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201002/germaniya-1578113664.html
Москва доказала российское происхождение икон, задержанных в Германии
Специалисты Минкультуры РФ представили доказательства о российском происхождении икон и предметов культа, задержанных таможней ФРГ, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:32
2020-10-02T15:32
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
интерпол
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151810/72/1518107284_0:166:3052:1883_1400x0_80_0_0_c5d8ddeccd44e13748ddbf293426ea08.jpg
<strong>БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты Минкультуры РФ представили доказательства о российском происхождении икон и предметов культа, задержанных таможней ФРГ, заявили РИА Новости в посольстве России в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>.Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили ранее РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.Ранее в СМИ появилась информация, что в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> планируют передать России около трех тысяч икон, конфискованных на границе. Как заявил РИА Новости председатель синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов), сроки передачи пока неизвестны, если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры."В 2018 году было получено разрешение на поездку в ФРГ специалистов Минкультуры России (сотрудников ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" и Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева), а также представителя НЦБ <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_organizacija_ugolovnojj_policii/" target="_blank" data-auto="true">Интерпол</a> МВД России для проведения соответствующих экспертиз. По итогам осуществленных работ отечественные специалисты предоставили дополнительные аргументированные доказательства российского происхождении упомянутых объектов", - заявили агентству в посольстве.Касаясь истории вопроса, в дипмиссии отметили, что еще в 2017 году германской стороной было принято решение вернуть около 3 тысяч икон и предметов сакрального значения, задержанных с начала 1990-х годов таможней ФРГ на каналах незаконного ввоза, государствам их происхождения. Со стороны федерального правительства ФРГ данный вопрос курирует аппарат уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Ряду стран, в том числе <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, была предоставлена возможность заявить соответствующие претензии."Германским партнерам была направлена убедительная информация о том, что основная часть удерживаемых объектов имеет российское происхождение", - сообщили в посольстве.
https://ria.ru/20201002/germaniya-1578112365.html
https://ria.ru/20201001/ikona-1578041348.html
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151810/72/1518107284_161:0:2892:2048_1400x0_80_0_0_4cc34bce46f27525f5bcfe35a2a1ffab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, интерпол, германия, в мире

Москва доказала российское происхождение икон, задержанных в Германии

15:32 02.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСовременный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине
Современный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Специалисты Минкультуры РФ представили доказательства о российском происхождении икон и предметов культа, задержанных таможней ФРГ, заявили РИА Новости в посольстве России в Берлине.
Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили ранее РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.
Рейхстаг - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 15:15Религия и мировоззрение
Германия вернет России более 2,9 тысячи икон и предметов культа
Ранее в СМИ появилась информация, что в Германии планируют передать России около трех тысяч икон, конфискованных на границе. Как заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов), сроки передачи пока неизвестны, если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры.
"В 2018 году было получено разрешение на поездку в ФРГ специалистов Минкультуры России (сотрудников ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" и Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева), а также представителя НЦБ Интерпол МВД России для проведения соответствующих экспертиз. По итогам осуществленных работ отечественные специалисты предоставили дополнительные аргументированные доказательства российского происхождении упомянутых объектов", - заявили агентству в посольстве.
Касаясь истории вопроса, в дипмиссии отметили, что еще в 2017 году германской стороной было принято решение вернуть около 3 тысяч икон и предметов сакрального значения, задержанных с начала 1990-х годов таможней ФРГ на каналах незаконного ввоза, государствам их происхождения. Со стороны федерального правительства ФРГ данный вопрос курирует аппарат уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Ряду стран, в том числе Российской Федерации, была предоставлена возможность заявить соответствующие претензии.
"Германским партнерам была направлена убедительная информация о том, что основная часть удерживаемых объектов имеет российское происхождение", - сообщили в посольстве.
Сотрудники ФСБ нашли украденную из Валдайского монастыря икону, подаренную Путиным - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 12:05
ФСБ и МВД раскрыли кражу иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае
 
Обсудить0
Религия и мировоззрениеРоссияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеИнтерполГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для убийств
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившегося коронавирусом Трампа перевезут в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
22:30В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
Лента новостейМолния