Москва доказала российское происхождение икон, задержанных в Германии
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСовременный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине
БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Специалисты Минкультуры РФ представили доказательства о российском происхождении икон и предметов культа, задержанных таможней ФРГ, заявили РИА Новости в посольстве России в Берлине.
Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили ранее РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Германии планируют передать России около трех тысяч икон, конфискованных на границе. Как заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов), сроки передачи пока неизвестны, если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры.
"В 2018 году было получено разрешение на поездку в ФРГ специалистов Минкультуры России (сотрудников ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" и Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева), а также представителя НЦБ Интерпол МВД России для проведения соответствующих экспертиз. По итогам осуществленных работ отечественные специалисты предоставили дополнительные аргументированные доказательства российского происхождении упомянутых объектов", - заявили агентству в посольстве.
Касаясь истории вопроса, в дипмиссии отметили, что еще в 2017 году германской стороной было принято решение вернуть около 3 тысяч икон и предметов сакрального значения, задержанных с начала 1990-х годов таможней ФРГ на каналах незаконного ввоза, государствам их происхождения. Со стороны федерального правительства ФРГ данный вопрос курирует аппарат уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Ряду стран, в том числе Российской Федерации, была предоставлена возможность заявить соответствующие претензии.
"Германским партнерам была направлена убедительная информация о том, что основная часть удерживаемых объектов имеет российское происхождение", - сообщили в посольстве.